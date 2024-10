O prefeito reeleito de Belo Horizonte Fuad Noman (PSD) afirmou, na manhã desta segunda-feira (28/10), que tem "muita coisa para fazer" em seu próximo mandato. Ao listar suas prioridades, o chefe do Executivo destacou as obras de contenção de enchentes, as intervenções no Anel Rodoviário e a construção de moradias no Aeroporto Carlos Prates.

Fuad destacou a importância de finalizar as obras de contenção de enchentes em Belo Horizonte, destacando que a cidade tem um histórico de problemas relacionados a essa questão. O prefeito ressaltou que, apesar de algumas intervenções ainda estarem em andamento, elas já têm contribuído para a redução de fatalidades nos últimos dois anos.

"Belo Horizonte é uma cidade que as enchentes do passado matavam muita gente. Nós temos grandes obras que não se fazia há 40 anos em Belo Horizonte, e elas não estão prontas ainda, claro. Muitas delas já estão bem operacionais, já ajudaram muito. Já não tivemos mortes nesses últimos dois anos", disse o prefeito em entrevista à GloboNews, na manhã de hoje.

O prefeito também mencionou a necessidade de resolver o problema do Anel Rodoviário e adiantou que planeja ir à Brasília em breve atrás de recursos para as obras.

Ele (o anel rodoviário) tem 60 anos e nunca foi feito nada. Uma 'avenida' do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) que nós estamos querendo incorporar para Belo Horizonte. Existem oito grandes viadutos que são pontos de estrangulamento do trânsito. Então eu estou lutando junto ao Dnit. Quero ir a Brasília, na semana que vem ou na próxima, para tentar liberar o Anel Rodoviário para que eu possa fazer essas obras. São obras importantes para melhorar o trânsito do Belo Horizonte", afirmou.

Além disso, Fuad citou a construção de moradias, no antigo Aeroporto Carlos Prates, como uma de suas prioridades da próxima gestão. "Temos um bairro a ser construído, no antigo Aeroporto Carlos Prates, que também depende de recursos do governo federal para fazer 4.500 moradias. Então, já temos muita coisa para fazer, concluir obras, fazer o anel, fazer o novo bairro. Eu diria assim: muito trabalho", concluiu.

Fuad Noman foi reeleito prefeito de Belo Horizonte, com 53,73% dos votos válidos contra 46,27% obtidos pelo deputado estadual Bruno Engler (PL). A abstenção foi de 31,95% dos eleitores e superou os votos obtidos por Engler. Os votos brancos foram 3,41%, e os nulos, 4,56%.





