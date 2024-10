Silveira acompanhou a apuração dos votos na casa do prefeito Fuad. Depois, acompanhou o chefe do Executivo até à sede do PSD municipal, na Savassi, na Região Centro-Sul da capital mineira, onde eles foram recebidos com festa pelos apoiadores

“A verdade prevaleceu”, avaliou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), sobre a reeleição do prefeito Fuad Noman (PSD). Ao Estado de Minas, ele disse que a conquista foi fruto da “boa política”.

Silveira acompanhou à apuração dos votos na casa do prefeito Fuad. Depois, esteve com o chefe do Executivo na sede do PSD municipal, na Savassi, na Região Centro-Sul da capital mineira, onde eles foram recebidos com festa pelos apoiadores.





"O resultado da boa política, o resultado da política que dialoga, que conversa, discute com problemas reais. A verdade prevaleceu. Fuad já administrava a Prefeitura de Belo Horizonte antes mesmo de assumir. Quando assumiu, estava plenamente preparado para poder dar continuidade ao trabalho que já exercia ali. Deu resultado, a população de Belo Horizonte reconheceu. E agora temos a oportunidade de ajudá-lo no governo federal, juntamente com o presidente Lula, a continuar administrando bem Belo Horizonte e dando resultado para a vida das pessoas", afirmou o ministro Alexandre Silveira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia