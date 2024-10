O presidente do PSD em Minas, deputado estadual Cássio Soares, disse que a vitória de reeleição do prefeito Fuad Noman (PSD) representa a conquista da “democracia”. O parlamentar esteve ao lado de Fuad em seu primeiro discurso após o triunfo, na sede municipal do partido, na Savassi, na Região Centro-Sul da capital mineira, na noite deste domingo (27/10). Ao Estado de Minas, o deputado avaliou os ataques da campanha de Bruno Engler (PL) na reta final das eleições como “baixos” e “nefastos”.





"Acho que se fez justiça. A democracia se fez acontecer. Conseguimos superar todos esses ataques muito nefastos nessa reta final, ataques baixos. A população de Belo Horizonte, como sempre, dando um show aí de discernimento, de saber escolher. E assim como o prefeito Fuad disse, nós agora vamos governar para Belo Horizonte, para todos, quem votou, quem não votou (em nós). A eleição passou, e agora nossa disputa é contra enchente, problema de mobilidade, tudo aquilo que for importante para levar a população para o outro patamar, um patamar melhor de vida", declarou o deputado estadual.





Ao comentar a futura relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador Romeu Zema (Novo), Cássio disse que Fuad precisa “dialogar com todas as instâncias do poder”.

"(Vai manter) tanto um ótimo diálogo com o presidente Lula, quanto com o governador Romeu. O prefeito Fuad precisa dialogar com todas as instâncias de poder. Ele precisa trazer para Belo Horizonte as melhorias que o belo-horizontino precisa", emendou.





O deputado estadual também comemorou a vitória do PSD, sendo a sigla que mais conquistou prefeituras no estado, totalizando 142 cidades mineiras. Apesar do sucesso nas urnas neste ano, o parlamentar não quis fazer projeções para as próximas eleições, em 2026.

"O PSD saiu de forma vitoriosa no número de prefeitos e prefeitas eleitos e eleitas, e nós temos por obrigação, primeiro, fazer um bom mandato para essas 142 cidades que nós elegemos os mandatários. E, aí sim, depois do momento exato, a gente poder pensar em 2026, ainda estamos muito distantes quanto a isso. Temos que trabalhar e honrar cada voto recebido nessas últimas", disse.