Monge Han lança a HQ Daruma - Perseverança na CCXP

O designer e ilustrador amarelo-brasileiro Monge Han estará na Comic Con Experience (CCXP), uma feira de cultura pop que reúne fãs de cinema, séries, histórias em quadrinhos, entre outros, e acontece entre os dias 5 e 8 de dezembro, na São Paulo Expo, em São Paulo.

Essa é a quinta edição da CCXP que o artista participa. Ele estará na mesa A23, da área Artists´ Valley By Bis, para lançar sua mais nova história em quadrinhos Daruma - Perseverança (Ed. Pitaya, 224 páginas). A obra narra a vida de Yumi Gushiken (24 anos), torcedora do Corinthians, moradora de São Paulo, e que desde que conheceu o símbolo do Daruma (boneco japonês que simboliza perseverança, sorte e a realização de desejos) na infância, sempre fez o mesmo pedido. A jovem passa por inúmeras situações, como ser responsável pelos irmãos mais novos Kenji e Sayuri, após a morte precoce dos seus pais; o preconceito amarelo; a fetichização; e uma tragédia, na qual vai recorrer uma última vez ao Daruma, descobrindo um mundo novo e realidades mais profundas e complica­das do que jamais sonhou.

“Nesta história em quadrinhos abordo vários temas com um toque de humor, como discriminação das pessoas amarelas, pois já senti muito isso por conta da minha descendência: minha mãe é sul-coreana e eu sou manauara. É uma forma de conscientizar as pessoas sobre esse tipo de preconceito e também de mostrar representatividade”, conta Monge Han.

E é sobre isso que ele ainda vai falar no sábado, 7 de dezembro, a partir das 15h, quando subir no palco Omni para o painel Histórias Enfim Contadas. “Quero compartilhar histórias pessoais, motivações que levaram a escrever Daruma - Perseverança, abordar como os estereótipos podem prejudicar uma pessoa e convidar o público a uma reflexão”, pontua.

Já no domingo, 8 de dezembro, a partir das 16h, Monge Han sobe ao palco do Artists´ Valley By Bis para um bate-papo enquanto desenha ao vivo. “Vou ter a oportunidade de trazer curiosidades sobre minha vida e o meu trabalho, enquanto apresento um pouco mais do meu processo criativo. Será uma experiência única e enriquecedora”, garante o artista.

Serviço: Lançamento de Daruma-Perseverança na CCXP

Endereço: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, bairro Vila Água Funda.

De 5 a 8 de dezembro, lançamento de Daruma - Perseverança, na mesa A23, da área Artists´ Valley By Bis.

Em 7 de dezembro, a partir das 15h, participação do Monge Han no painel Histórias Enfim Contadas, no palco Omni. E 8 de dezembro, a partir das 16h, presença no palco do Artists Valley By Bis para entrevista e atividade de desenho ao vivo.

A história em quadrinhos Daruma - Perseverança também pode ser adquirida no site da Amazon e pelo Instagram: Monge Han.

Sobre ?Monge Han

É artista e ilustrador amarelo-brasileiro, criador de histórias em quadrinhos, ilustrações, capas de livros, tirinhas e autor das obras Vozes Amarelas (Ed. HarperCollins) e Daruma: Perseverança (Ed. Pitaya). Formado em design gráfico pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), estudou Belas Artes - Artes Impressas na Royal Academy of Art, na Holanda. Monge Han vem expondo seu trabalho em eventos, como a Comic Con Experience Brasil (CCXP), da qual já participou de quatro edições como artista. Também já trabalhou com marcas, como Universal Music (ilustrando o quadrinho oficial da música Modo Turbo, de Anitta, Pabllo Vittar e Luisa Sonza), Cartoon Network, São Paulo FC (ilustrações comemorativas para os dez anos do mundial do clube), entre outros.

Website: https://www.instagram.com/mongehan/