Metrô de BH terá intervalo maior entre viagens por conta de obras

Usuários do metrô de Belo Horizonte devem se preparar para esperar mais tempo entre uma viagem e outra nas próximas noites. A partir desta segunda-feira (14/4), o intervalo entre os trens da Linha 1 será ampliado para 23 minutos entre 20h e 23h, em razão das obras de revitalização da via permanente.

A mudança vale para os dias 14, 15 e 16 (segunda a quarta-feira) e depois volta a valer entre os dias 22 e 25 (terça a sexta-feira) deste mês. A obra faz parte das metas estabelecidas no edital de concessão que privatizou a operação do metrô, e outras etapas ainda devem ser realizadas até 2027.

Apesar do aumento no intervalo, não haverá baldeação durante os dias desta etapa de obra. No entanto, os passageiros que embarcarem após as 20h nas estações Minas Shopping, São Gabriel e Primeiro de Maio devem ficar atentos: os trens passarão por apenas um lado da plataforma. Será preciso conferir a direção da composição antes de embarcar.

Em nota, a concessionária Metrô BH informou que os trabalhos vão acontecer na via e na rede de alimentação elétrica, e que a alteração no tempo de espera será necessária para "garantir a segurança das intervenções".

Para quem quer se manter informado sobre as mudanças, os canais oficiais do metrô (Instagram e site) atualizam as informações em tempo real. Além disso, alertas são exibidos nas estações em telas digitais, pelo sistema de som e reforçados com sinalização visual, diz a concessionária. Equipes de atendimento e segurança também estarão a postos para orientar os passageiros durante o período.

Fora dos dias afetados pelas obras, o metrô de BH mantém a operação normal. A circulação começa todos os dias às 5h15 e vai até 23h. Em dias úteis, o tempo entre os trens é de 7,5 minutos nos horários de pico (das 6h às 8h30 e das 16h30 às 19h) e 15 minutos nos demais horários. Aos sábados, vale o mesmo padrão até 8h30 e depois o intervalo se mantém em 15 minutos. Já aos domingos e feriados, os trens passam a cada 15 minutos durante todo o dia.

Linha 2 do metrô

Enquanto a Linha 1 passa por um "banho de loja", as obras da Linha 2, prometida há décadas, começam a ganhar forma ao longo da Avenida Amazonas. Uma visita técnica recente reuniu representantes da ANTT, da Metrô BH e de empresas ferroviárias como a VLI e a MRS para acompanhar o andamento da construção na futura estação Amazonas.

O Governo de Minas Gerais e a concessionária garantem que estão trabalhando para antecipar a entrega da nova linha. Oficialmente, a previsão contratual é março de 2029, mas a expectativa mais otimista é que o novo trecho comece a operar já em 2028, atendendo até 300 mil pessoas.

O novo traçado prevê 10,5 quilômetros de extensão até a região do Barreiro, com sete estações: Nova Suíça, Amazonas, Salgado Filho, Vista Alegre, Ferrugem, Mannesmann Vallourec e Barreiro.

O avanço da obra ainda esbarra na remoção das famílias que vivem nas áreas adjacentes ao novo traçado. Mais de dois anos após o anúncio, muitos ainda não sabem os prazos ou condições de desocupação. Relatos apontam que as negociações são feitas individualmente e, em vários casos, as propostas de indenização ficam muito abaixo do valor de mercado.