Damião cita Fuad e defende restaurantes populares em festival gastronômico

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

O prefeito Álvaro Damião (União Brasil) participou neste sábado (12/4) da 6ª edição do Festival Gastronômico dos Restaurantes Populares de Belo Horizonte e, ao recordar Fuad Noman, que faleceu no mês passado, destacou o investimento nos equipamentos da capital como uma prioridade de seu mandato. O evento foi realizado no Mercado da Lagoinha, Região Noroeste da capital, e contou com a presença da secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Lilian dos Santos Rahal.

O festival faz parte do projeto de qualificação dos funcionários que trabalham nos quatro restaurantes populares de Belo Horizonte: Centro, Santa Efigênia, Venda Nova e Barreiro. O tema da edição deste ano foi "Salada em cena: Festival da nutrição e sabor" e cada equipe que representa um dos refeitórios da cidade preparou receitas que podem entrar no cardápio servido nas unidades.

Em entrevista durante o festival, Damião destacou o investimento na reforma dos restaurantes populares. Em novembro do ano passado, a prefeitura anunciou que as unidades do Santa Efigênia e de Venda Nova passarão por obras.

“São R$ 10 milhões, aproximadamente, que a prefeitura está investindo na reforma dos restaurantes populares. O do Barreiro já está pronto, os outros já estão começando. A nossa preocupação não é só em atender as pessoas, mas também na qualidade de vida daqueles que trabalham nos restaurantes populares, das pessoas que passam por ali, oferecer mais conforto, mais qualidade”, afirmou o prefeito.

Secretaria de Segurança Alimentar

Ao defender os restaurantes populares como uma prioridade de sua gestão, Damião recordou o prefeito Fuad Noman (PSD), falecido em 26 de março. No fim de seu mandato e já reeleito, o pessedista conseguiu na Câmara Municipal a aprovação de uma reforma administrativa que criava novos cargos na Prefeitura de BH, entre eles a Secretaria de Segurança Alimentar, hoje comandada por Darklane Rodrigues Dias.







"A segurança alimentar é uma das preocupações na nossa gestão. O prefeito Fuad acertadamente procurou a Câmara de Vereadores no ano passado para criarmos a Secretaria de Segurança Alimentar. Ele já mostrava ali, claramente, que essa é uma das preocupações: comer bem, com qualidade e com preço baixo. Fornecer alimentos para as pessoas, principalmente aquelas que moram nas ruas que não tem praticamente lugar para comer”, declarou.

