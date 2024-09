Atual prefeito, Fuad Noman (PSD), foi o último entrevistado da série de sabatinas do Estado de Minas com candidatos à PBH

Um dos temas mais recorrentes na eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte este ano é a mobilidade urbana. Apontada pela população como o principal problema da capital, a locomoção dentro da cidade ocupa um lugar de destaque nos planos de governo, especialmente no que diz respeito à assinatura de um novo contrato com empresas de ônibus, previsto para ser assinado durante o mandato do próximo prefeito.

Em entrevista ao Estado de Minas, o prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD) discutiu suas propostas para a remodelação do contrato com as concessionárias do transporte público. O novo acordo para os ônibus será firmado em 2028, e o pessedista detalhou suas ideias para a construção do edital de licitação.





“Esse contrato (o atual) é antigo, foi feito em 2008 com uma tecnologia completamente diferente. A minha pretensão, se reeleito, é contratar uma consultoria especializada para preparar o edital de licitação. Se possível, até internacional, porque eu quero o que há de mais moderno em termos de transporte coletivo. Espero que o ano de 2025 seja o ano de preparação do edital de licitação; eu vou colocá-lo em audiência pública para que a população possa se manifestar. Quero ouvir as pessoas interessadas, professores, universidades e a sociedade civil organizada sobre onde é preciso melhorar. Como teremos tempo, dá para refazer isso”, projetou.











Em setembro, a TV Alterosa e o Portal UAI convidam os telespectadores para assistir ao debate entre os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. No dia 11, às 17h30, os sete candidatos dos partidos com representação em Brasília – conforme determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – se encontrarão para confrontos diretos em quatro blocos.

Com uma duração de aproximadamente 2h15, o debate será apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Na ocasião, Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Fuad Noman (PSD), Gabriel Azevedo (MDB), Mauro Tramonte (Republicanos) e Rogério Correia (PT) terão que responder perguntas feitas entre eles.

O primeiro, o segundo e o terceiro blocos serão exclusivos para os confrontos. O primeiro candidato será definido por sorteio e terá 30 segundos para formular uma questão para que outro candidato de sua escolha responda em até 1min30. O desafiante terá 1 minuto para réplica, e o desafiado 30 segundos para a tréplica. A ideia é fazer com que cada candidato seja questionado por outro.

Em caso de ofensas e ataques, os candidatos podem levantar o braço em direção a Carolina Saraiva e pedir direito de resposta. O pedido será analisado por uma comissão e, se concedido, o candidato terá a palavra no início do bloco seguinte.

O quarto e último bloco será destinado às considerações finais. Cada candidato terá 2 minutos para encerrar sua participação no debate. Os melhores momentos poderão ser conferidos no portal do Estado de Minas e também na edição impressa do dia 12.

