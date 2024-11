As vítimas fatais do acidente na BR-262 foram a médica radiologista Renata Moreira Camargos, o médico neurologista Edward Camargos Júnior e Eduardo Camargos, de filho do casal

A Santa Casa de Araxá, no Triângulo Mineiro, lamentou a morte dos médicos Edward Camargos Júnior, de 37 anos, e Renata Moreira Camargos, de 36 anos, em acidente na BR-262, em Luz, na Região Centro-Oeste, nessa quarta-feira (20/11). O filho do casal, Eduardo Camargo Moreira, de 4 anos, também faleceu.





Graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Edward era neurocirurgião e membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN). Ele trabalhava na Santa Casa de Misericórdia de Araxá, no Hospital da Unimed e no Hospital Casa do Caminho, na mesma cidade. Além disso, o médico prestava atendimento em uma clínica em Itaúna. Edward também possuía sub-especialização em cirurgia da coluna vertebral.





Renata, se formou em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e se especializou em Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Ela concluiu sua residência no Hospital das Clínicas da UFMG, em Belo Horizonte. A médica também trabalhava na Santa Casa de Araxá e em outras unidades de saúde da cidade.





A família morava na cidade do Triângulo Mineiro e seguia para a capital, quando o carro em que estavam atingiu um caminhão na BR-262. Por meio de nota, a Santa Casa manifestou suas condolências pelo falecimento da família. O mesmo foi feito pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que afirmou estar de luto com a “morte prematura” das vítimas.





“O casal de médicos prestava um serviço inestimável à nossa comunidade, sempre com dedicação e excelência. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos, pacientes e colegas. Que todos encontrem força para superar esta perda irreparável”, escreveu a Santa Casa.





O acidente





A família morreu carbonizada em um acidente na BR-262, próximo a cidade de Luz, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, na tarde dessa quarta-feira (20/11). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um carro de passeio e uma carreta, em colisão frontal.





Os dois veículos envolvidos no acidente ficaram totalmente incendiados Divulgação / CBMMG

Os veículos pegaram fogo e ficaram destruídos, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Devido ao risco de explosão, a pista ficou interditada entre as 15h e as 17h da quarta-feira (20/11). Os veículos incendiados ocuparam parte da pista. Após a liberação da perícia da Polícia Civil, os bombeiros realizaram a remoção dos corpos das vítimas do automóvel e o rescaldo do incêndio em ambos os veículos.





No caminhão estava apenas o motorista, que foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária Triunfo. O caminhoneiro foi conduzido com vida para a UPA de Luz. Com a retirada das vítimas e a extinção do risco de explosão, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) liberou o trânsito em uma das faixas.