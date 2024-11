Um homem de 29 anos foi encontrado morto com a traqueia cortada na noite dessa quinta-feira (21/11), no Bairro Montreal, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais. Os principais suspeitos do crime são dois outros homens, de 45 e 19 anos, apontados como pai e filho.







O corpo da vítima foi localizado depois de vizinhos acionarem a Polícia Militar (PM) ao perceber a movimentação suspeita no local. A vítima apresentava um corte profundo no pescoço e outros ferimentos causados por objeto cortante e perfurante. O Samu foi acionado e confirmou o óbito.





De acordo com a perícia, as lesões indicam violência extrema. Testemunhas relataram que, momentos antes de ser encontrada morta, a vítima teria discutido com os dois suspeitos. Segundo o B.O., imagens de câmeras de segurança mostram os três envolvidos caminhando juntos em direção ao local do crime.





Vítimas e suspeitos tinham histórico de desavenças





Segundo a polícia, no último dia 8 de novembro, a vítima havia ameaçado os dois suspeitos, o que pode ter motivado o homicídio. Militares foram até a casa dos suspeitos, localizada próxima à cena do crime. O imóvel estava com as portas abertas e tinha sinais de abandono, sugerindo que a dupla fugiu após o ocorrido.





A Polícia Civil agora trabalha para localizar os suspeitos e esclarecer se há relação de parentesco entre eles. O caso segue sob investigação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia