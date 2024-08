Um homem, de 26 anos, foi preso pela Polícia Civil, na cidade de Joanésia, no Vale do Rio Doce, pela participação de um roubo contra um comerciante, deficiente visual e com dificuldades de locomoção. O crime aconteceu em janeiro de 2020, mas a prisão só ocorreu nessa terça-feira (27/8).

A Justiça já havia expedido um mandado de prisão contra o homem, que foi julgado à revelia e condenado. Segundo os investigadores da Delegacia de Mesquita, responsável pelo cumprimento da ordem judicial, no dia do crime, o condenado e um comparsa pularam o muro do estabelecimento comercial da vítima e a renderam. Eles usaram um revólver calibre 32 e uma arma branca para cometer o crime.





A dupla amarrou o comerciante com uma fita isolante e o ameaçaram de morte, caso não entregasse a chave do cofre.





Tremendo ser morto, a vítima entregou as chaves e os suspeitos levaram cerca de R$ 1.300, além de uma televisão de 42 polegadas, um celular, um receptor de televisão e um recipiente contendo moedas.





Depois de ser preso, o condenado foi levado à delegacia local e em seguida, transferido para o sistema prisional.