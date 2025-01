Um comerciante, de 51 anos, proprietário de um disk bebidas, foi vítima de um assalto seguido de um golpe virtual. O caso aconteceu na última segunda-feira (6/1), no Bairro Parque das Laranjeiras II, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O suspeito roubou o celular e bebidas. Em posse do aparelho, ele o autor do crime realizou transações bancárias e comprou bitcoins, totalizando prejuízo à vitima de mais de R$ 14 mil.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o crime começou com uma falsa encomenda de bebidas feita por uma suposta cliente via rede social. O endereço de entrega indicado foi uma rua deserta. Ao chegar no local, o empresário não encontrou ninguém e, ao tentar contato, foi orientado a ir até outro ponto da via.

No momento em que avançou ele foi abordado por um homem armado que gritou: "perdeu, perdeu, sai correndo". Assustado, o comerciante saiu do veículo e fugiu. Após perceber que o criminoso havia deixado o local, retornou ao carro e constatou o roubo dos produtos e do celular.

O assaltante conseguiu acessar o aplicativo bancário da vítima pelo celular, efetuando transferências de R$ 5 mil e R$ 4.900. Além disso, comprou bitcoins no valor de R$ 3 mil e realizou outra compra de R$ 2 mil. O empresário suspeita que mais quantias tenham sido desviadas, mas ainda não conseguiu verificar todos os valores.

A PM foi acionada e realiza buscas para localizar o suspeito. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.