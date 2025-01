Metade dos leitos do CTI do Hospital João Penido foram desativados

O Hospital Regional João Penido, em Juiz de Fora, considerado um dos mais importantes da Zona da Mata, enfrenta uma situação delicada com o fechamento de 10 leitos de Centro de Terapia Intensiva (CTI). A medida, adotada nos primeiros dias do ano, reduziu pela metade a capacidade de atendimento do setor, gerando preocupação entre os profissionais da saúde e a população local.

Administrado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), o hospital é uma referência em atendimentos de alta complexidade. Nos últimos meses, especulou-se sobre a possibilidade de sua concessão para uma Organização Social (OS), processo que foi paralisado após o Tribunal de Contas do Estado exigir esclarecimentos sobre os benefícios dessa medida para o Estado.





Para muitos servidores, o fechamento dos leitos é um indicativo de descaso do governo com a estrutura do hospital. “Estamos preocupados. Para nós, esse fechamento dos leitos mostra que o Governo não tem intenção de melhorar a estrutura do hospital”, desabafou um funcionário que preferiu não se identificar. Outro profissional destacou o impacto no ambiente de trabalho. “O clima para trabalhar está péssimo. Estamos inseguros demais com o que está acontecendo”.





Em nota, a Fhemig esclareceu que os leitos hospitalares são ativados conforme a demanda da região. “Os leitos permanecem à disposição dos usuários e, por uma questão de logística operacional, são colocados inoperantes temporariamente. Atualmente, a unidade está com taxa de ocupação de 48%, abaixo da sua capacidade total de atendimento”.



Falta de médicos



Além da redução dos leitos de CTI, os servidores relatam que a falta de médicos agrava a situação. Segundo eles, o quadro de profissionais está incompleto, prejudicando ainda mais o atendimento. Em nota, a Fhemig informou que “está nomeando profissionais de diversas especialidades médicas aprovados no último concurso público, inclusive para o HRJP”.