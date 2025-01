Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, não terá desfiles de escolas de samba no Carnaval de 2025. A prefeitura da cidade informou nessa terça-feira (7/1) que lançará, até março deste ano, um edital para o aprimoramento desse tradicional evento da folia a partir de 2026. Por outro lado, os blocos de rua serão realizados normalmente.





“Com isso, conseguimos qualificar o que apresentaremos no ano que vem, tanto na gestão quanto no envolvimento das escolas de samba com sua comunidade. Refazer esse vínculo e atrair novos integrantes”, afirmou Eduardo Crochet, secretário de Turismo, sobre a decisão.

Além do representante da pasta de Turismo, a reunião que antecedeu o anúncio da suspensão dos desfiles deste ano e do lançamento do edital contou com a presença do diretor-geral da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), Rogério Freitas, do secretário de Comunicação Social, Giliard Tenório, e de líderes de escolas de samba. De acordo com o executivo municipal, uma comissão derivada da atual gestão da Liga Independente das Escolas de Samba de Juiz de Fora (Liesjuf) também participou da reunião.

Em uma postagem no Instagram, a Liesjuf repudiou informações falsas e lamentou a não realização dos desfiles. “Sabemos que a maioria das escolas estava organizada e comprometida com a manutenção dessa cultura tão importante para nossa cidade e para o samba”, afirmou.





A liga também reconheceu que a decisão é triste para as escolas que iniciaram as preparações com antecedência, mas, para outras, pode representar um alívio, “pois não precisarão justificar, mais uma vez, a ausência na passarela do samba.”

Cancelamento

“É relativa a questão de alguns impedimentos que a Liga enfrentou no seu processo interno e à questão movida pelo Ministério Público. Então, para o ano de 2026, retomaremos os desfiles”, afirmou Rogério Freitas sobre o cancelamento na reunião.

O diretor-geral da Funalfa se referiu às recomendações feitas pelo Ministério Público de Minas Gerais, em novembro de 2024, à fundação. Entre elas, a proibição de transferências de recursos à Liesjuf “até a definitiva apuração e ressarcimento aos cofres públicos de danos eventualmente identificados, sem prejuízo da viabilização de repasses diretos às agremiações carnavalescas mediante formalização de termo de colaboração e prévio chamamento público”.

Além disso, o MPMG recomendou a adoção de providências para apurar a conduta da liga na apresentação “de notas fiscais por serviços não prestados em relação ao Carnaval 2023.”

O Estado de Minas entrou em contato com a Liesjuf para solicitar um posicionamento sobre as recomendações do MPMG, mas, até a publicação desta reportagem, não obteve retorno. O texto será atualizado assim que a resposta for emitida.





O Carnaval





A folia em Juiz de Fora está prevista para o fim de semana de 14 a 16 de fevereiro. As atividades continuam no dia 21 do mesmo mês e seguem até 5 de março.

Apesar do cancelamento dos desfiles de samba, a prefeitura estima um público de 280 mil pessoas para o Carnaval.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges