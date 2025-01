O motorista do ônibus apresentou ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital local, enquanto o passageiro morreu na hora

Um jovem, de 23 anos, morreu depois que o ônibus em que estava a trabalho tombou na rodovia MGC-135, na altura do quilômetro 391, entre os municípios de Bocaiuva e Montes Claros, na tarde de quarta-feira (15/1).





Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), duas equipes foram acionadas para o atendimento de uma ocorrência envolvendo o tombamento de um ônibus por volta das 14h30.





O local do acidente se encontra em fase de duplicação da via. De acordo com os bombeiros, durante o tombamento, o ônibus rodou na pista e parou na direção oposta à que dirigia.





Quando a equipe chegou ao local, uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Bocaiuva já estava em atendimento com o motorista do veículo, de 21 anos. Ele estava consciente, orientado e apresentava escoriações leves, sendo encaminhado ao hospital de referência da região.





Já o passageiro, funcionário que acompanhava a viagem de 23 anos, foi encontrado sem sinais vitais aparentes. Após atendimento, o chefe da equipe médica declarou o óbito.



A cena foi preservada até que a Perícia estivesse presente no local. Na sequência, o corpo foi retirado e entregue a agentes funerários para demais providências.

A ocorrência foi um atendimento integrado entre as equipes dos bombeiros, Samu, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e da concessionária responsável pela via, ECO-135.