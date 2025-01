A Polícia Militar foi acionada depois de uma denúncia anônima de que a residência no bairro Barra do Céu tinha uma grande quantidade de drogas

Um homem, de 21 anos, foi preso depois de ser encontrado em casa com maconha, na Avenida Esmeraldas, no bairro Barra do Céu, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (15/1). A esposa do suspeito, de 19 anos, também foi presa, mas por desacato.





Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a guarnição recebeu uma denúncia anônima de que a casa em que o casal morava possuía uma grande quantidade de droga. Ao chegar à residência, os policiais tentaram contato pelo portão, mas ninguém atendeu.





Os policiais, então, visualizaram por uma janela uma grande quantidade de drogas, similar a maconha e cocaína, e os residentes autorizaram a entrada. O suspeito, então, afirmou que as drogas eram dele e que as venderia em outro bairro, uma vez que não tinha autorização para vender no bairro em que morava.





Os militares realizaram uma busca no local e encontraram aproximadamente 357 pinos de cocaína, uma bucha de maconha, munições e um revólver calibre .38 mm, que estava escondido debaixo de um colchão.





Segundo o suspeito, ele possuía a arma para se defender caso alguém tentasse se apossar das drogas. O homem recebeu voz de prisão e, neste momento, a esposa ficou nervosa e se exaltou, xingando os policiais. A PMMG afirma que os policiais tentaram conversar com a jovem para que ela se acalmasse, mas não conseguiram e ela foi presa por desacato a autoridade.





Ainda conforme informações da polícia, o telefone do homem tocou diversas vezes enquanto a equipe realizava a abordagem. A suspeita é que os contatos tenham sido feitos por pessoas interessadas na compra da droga.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



As investigações seguem com a Polícia Civil.