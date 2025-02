BH: homem tenta atravessar pista exclusiva de ônibus e é atropelado

Um homem foi atropelado quando tentava atravessar uma pista exclusiva de ônibus e táxi, na Avenida Presidente Antônio Carlos, na altura do bairro Cachoeirinha, na região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (17/2).

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), o acidente aconteceu próximo ao viaduto Bernardo Vasconcelos, no sentido bairro. O local também é perto da estação do MOVE Américo Vespúcio.

Uma pessoa testemunhou o atropelamento e chamou os Bombeiros. Segundo o solicitante, o acidente ocorreu com a vítima na pista do sistema de transporte metropolitano MOVE.

O homem foi encaminhado ao hospital. Ele ainda não foi identificado e não há informações sobre o estado de saúde da dele.

Matéria em atualização.