TRT-RJ abre concurso com salários de até R$ 17 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O edital do novo concurso público do TRT-RJ (Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, do Rio de Janeiro) foi publicado pela FCC (Fundação Carlos Chagas), banca responsável pela seleção, para formar cadastro de reserva no órgão.

Todas as vagas exigem nível superior e os salários variam de R$ 9.052,51 a R$ 17.018,67. A jornada de trabalho dos aprovados será de 40 horas semanais. As inscrições poderão ser feitas entre as 10h do dia 17 de fevereiro e as 23h59 do dia 18 de março no site da instituição.

As vagas se destinam aos cargos de analista e técnico judiciário. Para participar será necessário pagar uma taxa de R$ 110 para o primeiro cargo e de R$ 90 para o segundo.

O pagamento da taxa deverá ser feito até o dia 19 de fevereiro por meio de uma guia que será disponibilizada no próprio site da FCC. Aqueles que estão inscritos no CadÚnico ou que são doadores de medula óssea poderão pedir a isenção.

Segundo o edital, 20% das vagas do concurso serão destinadas para candidatos negros, 10% para pessoas com deficiência (PcD) e 3% serão destinadas a candidatos indígenas.

Cargos

Analista Judiciário

O analista judiciário do TRT tem remuneração inicial de R$ 14.852,66. Para os aprovados no cargo de oficial de justiça avaliador federal o valor é acrescido pelo GAE (Gratificação de Atividade Externa) de R$ 2.166,01, garantindo um salário inicial de R$ 17.018,67.

As especialidades disponíveis são: área judiciária, área judiciária para oficial de justiça avaliador federal, contabilidade, arquivologia, biblioteconomia, enfermagem do trabalho, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, estatística, medicina, cardiologia, medicina do trabalho, psiquiatria, psicologia, serviço social e tecnologia da informação.

Técnico Judiciário

Também é necessário apresentar diploma de curso superior para ocupar a posição de técnico judiciário do TRT. A remuneração inicial é de R$ 9.052,50. O valor é acrescido por R$ 1.320,16 de GAS (Gratificação de Atividade de Segurança) para o cargo de agente da polícia judicial.

São oferecidos cargos em quatro especialidades: administrativa, para o cargo de agente da polícia judicial, em enfermagem do trabalho e em tecnologia da informação.

Como serão as provas?

Para o cargo de analista serão aplicadas duas provas. A primeira delas será objetiva e composta por 30 questões de conhecimentos gerais. A segunda será discursiva e contará com a aplicação de um estudo de caso.

Os técnicos também deverão realizar duas provas: uma objetiva com 30 questões de conhecimentos gerais e uma discursiva composta por uma redação. Aqueles que desejam se tornar agentes da polícia judicial também deverão realizar uma prova prática de teste de aptidão física.

Todas as provas serão aplicadas no Rio de Janeiro, com previsão para o dia 25 de maio.

Cronograma do concurso