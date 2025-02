SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um novo concurso da PF (Polícia Federal) com a oferta de 1.000 vagas foi autorizado nesta sexta-feira (14). A seleção contará com 120 vagas para o cargo de delegado, 69 para perito criminal, 630 para agente, 160 para escrivão e 21 para papiloscopista.

Com a publicação da autorização feita no DOU (Diário Oficial da União), o edital do certame deverá ser publicado em até seis meses.

O coordenador de carreiras militares do Gran Concursos, Diego Ribeiro, afirma é esperado que a maioria das vagas sejam destinadas à região Norte, com destaque para áreas de fronteira.

Salários e cargos

A portaria publicada nesta sexta não detalha a previsão de remuneração para os aprovados no concurso. Com base na última seleção realizada para a carreira policial, no entanto, é esperado que os salários de agente, escrivão e papiloscopista sejam de pelo menos R$ 12.522,50. Peritos e delegados devem receber ao menos R$ 23.692,74.

Para ocupar as funções de agente, escrivão e papiloscopista, os candidatos deverão apresentar diploma de conclusão em qualquer área de formação do ensino superior.

Quem quiser concorrer às vagas de delegado deverá ter diploma de graduação de ensino superior em Direito e comprovação de pelos três anos de atividade jurídica ou policial.

O professor do Gran Concurso recomenda que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar, pois é esperado que a concorrência para a seleção seja alta.

A abertura das vagas para o órgão havia sido anunciada em janeiro deste ano pelos ministros Esther Dweck (Gestão), Ricardo Lewandowski (Justiça) e pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. É esperado que outras 1.000 vagas sejam disponibilizadas em 2026.

"O presidente anunciou este concurso para mostrar exatamente a prioridade do governo no investimento em segurança pública", disse Lewandowski durante o anúncio.

Último concurso

O último concurso para a carreira policial da PF aconteceu em 2021 e foi organizado pelo Cesbraspe. No período 1.500 vagas foram ofertadas.

A seleção contou com a aplicação de prova objetiva e discursiva, exame de aptidão física, avaliação médica, prova oral, prova prática de digitação, avaliação de títulos e avaliação psicológica.