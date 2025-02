CNU: quais são os próximos passos após divulgação de resultados finais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os resultados do CNU (Concurso Nacional Unificado) foram divulgados pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) na manhã desta terça-feira (4/2). Os candidatos podem conferir se foram aprovados no site da Cesgranrio, banca responsável pela seleção.

Aqueles que participaram do bloco 8, de nível intermediário, têm acesso aos resultados finais, enquanto aqueles que participaram dos blocos 1 ao 7 podem conferir a primeira lista de classificação.

Os candidatos aprovados na primeira lista devem atentar para os cursos de formação. O treinamento é uma fase obrigatória, eliminatória e classificatória para nove cargos.

Dúvidas sobre o concurso poderão ser tiradas em uma live que será feita pelo MGI às 16h desta terça.

Aqueles que concorreram a cargos sem exigência de curso de formação também devem estar atentos ao processo de convocação dessa etapa, pois mudanças nas classificações ainda podem ser feitas. Nos dias 11 e 18 de fevereiro, novas listas serão disponibilizadas.

As alterações podem acontecer porque, no momento da inscrição, cada candidato organizou sua ordem de preferência para cargos e especialidades em um bloco temático. A classificação é alterada seguindo essa hierarquia, priorizando sempre a opção de maior interesse do candidato.

Quem disputa a cargos sem curso de formação deve aguardar, assim, a publicação da lista final dos aprovados, prevista para o dia 28 de fevereiro.

Se um candidato for aprovado para o cargo de sua maior preferência, ele será automaticamente excluído da disputa dos que estão abaixo em seu ranking. Se ele for aprovado para uma opção menos prioritária, ele permanecerá na lista de espera para cargos de maior interesse.

Ao todo, serão divulgadas três listas preliminares e três convocações para os cursos de formação nos dias 4, 11 e 18 de fevereiro.

Cursos de Formação

O curso de formação é uma fase obrigatória para 2.305 candidatos que foram aprovados nos seguintes cargos:

CARGO - CIDADE - INSTITUIÇÃO - DURAÇÃO - MODALIDADE

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) - Brasília/DF - MGI /ENAP - 580 horas - Presencial

Analista de Comércio Exterior (ACE) - Brasília/DF - MGI / ENAP - 380 horas - Presencial

Analista em Tecnologia da Informação (ATI) - Brasília/DF - MGI / ENAP - 440 horas - Presencial

Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS) - Brasília/DF - MGI / ENAP - 440 horas - Presencial

Analista de Infraestrutura (AIE) - Brasília/DF - MGI / ENAP - 440 horas - Presencial

Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT) - Brasília/DF - MTE / CEBRASPE - 208 horas - Híbrido

Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia (ANEEL) - Brasília/DF - ANEEL / CEBRASPE - 140 horas - Presencial

Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários (ANTAQ) - Brasília/DF - ANTAQ / CEBRASPE - 140 horas - Presencial

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS) - Rio de Janeiro/RJ - ANS / CEBRASPE - 140 horas - Presencial

A participação deve ser confirmada até as 23h59 desta quarta-feira (5/2). Aqueles que não confirmarem estarão eliminados tanto do cargo convocado quanto dos indicados como de menor preferência. Durante o período de formação, os convocados terão direito a 50% da remuneração inicial prevista para o cargo.

Para serem aprovados no curso, os candidatos deverão obter uma média final de no mínimo 70% do número máximo de pontos, obter no mínimo 60% do número máximo de pontos de cada prova e frequentar todas as aulas pontualmente, com exceção do limite de 25% de faltas justificadas.

Matrículas

Os cursos de formação do CNU serão promovidos pela Enap (Escola Nacional de Administração Pública) e pelo Cesbraspe.

Para participar dos cursos de formação promovidos pela Enap, os participantes deverão realizar a matrícula por meio de um formulário eletrônico de forma online no site da escola. O prazo para a matrícula começa no dia 10 de março, às 8h, e se encerra no dia 18 de março, às 23:59.

Com relação aos cursos ofertados pelo Cebraspe, o edital de informações sobre matrícula no curso de formação, bem como com os procedimentos para envio da documentação, será divulgado no site do Cebraspe, na data provável de 12 de março de 2025.

Cronograma de convocações para os cursos de formação

ETAPA - DATA

Divulgação das notas finais para todos os candidatos em cada cargo em que estiverem inscritos e da 1ª lista de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 - 4 de fevereiro

Divulgação da lista definitiva de classificação para todos os cargos do Bloco 8 - 4 de fevereiro

Divulgação da 1ª convocação para os cursos de formação dos Blocos 1 a 7 - 4 de fevereiro

Prazo para confirmação de participação em curso de formação - 4 e 5 de fevereiro

Divulgação da 2ª lista de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 e 2ª convocação para cursos de formação - 11 de fevereiro

Prazo para confirmação de participação em curso de formação - 11 e 12 de fevereiro

Divulgação da 3ª lista de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 e 3ª convocação para cursos de formação - 18 de fevereiro

Prazo para confirmação de participação em curso de formação - 18 e 19 de fevereiro

Divulgação da lista definitiva de classificação para todos os cargos dos Blocos 1 a 7 e convocação para matrícula nos cursos de formação - 28 de fevereiro

Próximos passos do CNU