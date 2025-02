Comissão de Energia Nuclear abre concurso com salário de R$ 14 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) anunciou um concurso público para 150 vagas em diversos cargos, incluindo pesquisador, analista, tecnologista (nível superior) e técnico (nível médio), conforme o edital nº 1 de 31 de janeiro de 2025. Há reserva de 20% das vagas para candidatos que se declararem negros (pretos ou pardos). O salário pode chegar a R$ 14.734,44.

A seleção será feita pelo Iades (Instituto Americano de Desenvolvimento) e pelo CNEN, com provas em Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

O concurso será realizado em duas etapas: a primeira com quatro fases (prova objetiva, prova discursiva, prova oral e defesa de memorial) e a segunda com uma fase (avaliação de títulos e experiência profissional).

As provas estão programadas para 27 de abril. O resultado está previsto para 29 de agosto.

O candidato deverá acompanhar as convocações por meio do site https://www.gov.br/cnen. O concurso tem validade de dois anos, prorrogável por mais dois, e os candidatos devem acompanhar as convocações online. O edital permite impugnações em até cinco dias úteis após a publicação.

Inscrições

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet, pelo site https://www.iades.com.br, a partir das 10h do dia 18 de fevereiro até as 23h59 do dia 16 de março, observado o horário oficial de Brasília (DF).

Após a conclusão da inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança). A GRU estará disponível no site do Iades e deverá ser paga até 18 de março de 2025.

Estão isentos da taxa de inscrição candidatos inscritos no CadÚnico, membros de famílias de baixa renda conforme o Decreto n° 11.016/2022 e a Lei n° 13.656/2018, ou doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde.

O que faz a CNEN

A Comissão Nacional de Energia Nuclear foi criada em 10 de outubro de 1956 e é subordinada à Presidência da República, vinculada do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

O órgão é responsável pela pesquisa, desenvolvimento, produção e aplicação das radiações ionizantes. Entre as suas principais atividades da CNEN estão produção de radiofármacos, armazenamento de rejeitos radioativos, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias nucleares, formação de recursos humanos para o setor nuclear, cooperação internacional em ciência, tecnologia e inovação, licenciamento, registro de venda de radiofármacos e radioproteção e segurança nuclear.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A sede no Rio de Janeiro, mas CNEN gerencia vários institutos e instalações em todo o país.