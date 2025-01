Marinha abre inscrições para concurso com 800 vagas de nível médio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Defesa e o Comando da Marinha abriram as inscrições para o concurso público de admissão às escolas de aprendiz-marinheiro com 800 vagas de nível médio.

As vagas são divididas entre femininas e masculinas, com 96 destinadas a mulheres, enquanto outras 704 são ofertadas para homens. Ao todo, 160 vagas serão reservadas para candidatos negros.

Para participar, é necessário ter entre 18 e 21 anos e terminado ou estar em fase de conclusão do terceiro ano do ensino médio. Outra exigência para a inscrição é a necessidade de não ter filhos ou dependentes e não ser casado.

A taxa de participação é de R$ 50. As inscrições devem ser feitas no site da marinha até as 23h59 do dia 13 de fevereiro.

Aqueles que quiserem pedir isenção da taxa devem estar inscritos no CadÚnico e deverão imprimir, preencher, datar, assinar e entregar pessoalmente o requerimento de solicitação. Os candidatos que são doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde também poderão solicitar a isenção.

O início do curso está previsto para 26 de janeiro de 2026. As provas objetivas serão aplicadas no dia 6 de abril.

O concurso prevê a realização de um curso de formação, que acontecerá nas escolas de aprendiz-marinheiro sob regime de internato. Ele é inteiramente gratuito e tem duração de um ano letivo, realizado em um único período escolar de 48 semanas.

Segundo o edital, serão ministradas disciplinas do ensino básico e do ensino militar-naval. Durante o curso, além de serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, uma bolsa-auxílio no valor total de R$ 1.303,90 também será paga.

Os candidatos que seguirem na carreira após a formação terão uma remuneração inicial de R$ 2.294,50.

Durante a inscrição para o concurso, os candidatos deverão indicar sua preferência de área profissional entre eletroeletrônica (296 vagas), apoio (290 vagas) e mecânica (214).

As escolas se localizam em quatro cidades: Fortaleza (CE), Olinda (PE), Vila Velha (ES) e Florianópolis (SC). No momento da inscrição, os candidatos deverão indicar a localização de preferência.

Distribuição de vagas



Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará (EAMCE)

ÁREA - VAGAS

Apoio - 91

Eletroeletrônica - 78

Mecânica - 67

Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (EAMES)

ÁREA - VAGAS

Apoio - 91

Eletroeletrônica - 78

Mecânica - 67

Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC)

ÁREA - VAGAS PARA O SEXO MASCULINO - VAGAS PARA O SEXO FEMININO

Apoio - 37 - 17

Eletroeletrônica - 29 - 18

Mecânica - 27 - 13

Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco (EAMPE)



ÁREA - VAGAS PARA O SEXO MASCULINO - VAGAS PARA O SEXO FEMININO

Apoio - 37 - 17

Eletroeletrônica - 29 - 18

Mecânica - 27 - 13

Como será a prova?



A prova do concurso será objetiva e composta por 50 questões: 15 de português, 15 de matemática, 15 de ciências e cinco de inglês. Os candidatos terão quatro horas para finalizar.

Será necessário passar também por verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e verificação de documentos.

Cronograma do concurso