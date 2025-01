O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou, nesta quarta-feira (15/1), o edital específico com informações sobre os cursos de formação do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). O documento foi disponibilizado no Diário Oficial da União.

Segundo a ministra Esther Dweck, em coletiva de imprensa realizada na terça-feira (14/1), ao todo, serão 2.305 candidatos aprovados para nove funções distintas, como analista de Infraestrutura, que lidera o número de cargos, com 900 no total, e analista técnico de Políticas Sociais, com 500 (veja os cargos e a carga horária de cada curso no fim da matéria).

De acordo com o edital, para cada cargo poderão ser realizadas até três convocações para participação no curso de formação. Elas ocorrerão em 4, 11 e 18 de fevereiro. A pasta explica que a convocação do candidato para o curso de formação em um cargo específico implica na eliminação desse candidato para os cargos abaixo na sua lista de preferência.





Os candidatos terão o prazo de dois para confirmar a participação no curso de formação. Aqueles que não manifestarem o interesse estará eliminado do certame. O edital ainda ressalta que a participação do candidato nesta etapa só estará assegurada após a manifestação de interesse em participar do curso e realizar sua matrícula junto às instituições que promoverão os cursos. Veja o cronograma das convocações:

CRONOGRAMA PARA A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA OS CURSOS DE FORMAÇÃO DAT.S Primeira convocação para curso de formação 4/2/2025 Prazo para confirmação de interesse em participar de curso de formação. 4/2/2025 e 5/2/2025 Segunda convocação para curso de formação 11/2/2025 Prazo para confirmação de interesse em participar de curso de formação 11/2/2025 e 12/2/2025 Terceira convocação para curso de formação 18/2/2025 Prazo para confirmação de interesse em participar de curso de formação 18/2/2025 e 19/2/2025 Publicação da lista de candidatos convocados para matrícula nos cursos de formação 28/2/2025

Ainda segundo o ministério, cada candidato só poderá participar de um curso de formação. Se o candidato for convocado posteriormente para um cargo de maior preferência, ele não poderá participar de outros cursos. Ao frequentarem os Cursos de Formação, os candidatos poderão perceber, mensalmente, a título de auxílio financeiro, 50% do salário inicial prevista em lei para o cargo para o qual estão realizando o curso.

Cronograma antecipado

Em coletiva de imprensa, nesta terça-feira (14/1), a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou o cronograma final do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). A ministra afirmou que conseguiu antecipar em uma semana o cronograma do resultado do certame. Nesse sentido, a divulgação das notas finais do "Enem dos Concursos", que estava prevista para 11 de fevereiro, ocorrerá em 4 de fevereiro.

De acordo com a ministra, a pasta juntamente com a banca organizadora, a Fundação Cesgranrio, conseguiram antecipar o calendário, pois há uma expectativa "muito grande" para a nomeação dos novos servidores. a gente está com uma expectativa muito grande para a chegada de novos servidores, então para a gente essa antecipação é muito oportuna para a gente”, afirmou Esther.

A lista definitiva será divulgada no dia 28 de fevereiro e, a partir dessa data, candidatos que não foram chamados, mas ficaram próximos da vaga, serão indicados para cadastro reserva.

Do curso de formação:

CARGO CIDADE INSTITUIÇÃO DURAÇÃO MODALIDADE Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) Brasília/DF MGI /ENAP 580 horas Presencial Analista de Comércio Exterior (ACE) Brasília/DF MGI / ENAP 380 horas Presencial Analista em Tecnologia da Informação (ATI) Brasília/DF MGI / ENAP 440 horas Presencial Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS) Brasília/DF MGI / ENAP 440 horas Presencial Analista de Infraestrutura (AIE) Brasília/DF MGI / ENAP 440 horas Presencial Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT) Brasília/DF MTE / CEBRASPE 208 horas Híbrido Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia (ANEEL) Brasília/DF ANEEL / CEBRASPE 140 horas Presencial Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários (ANTAQ) Brasília/DF ANTAQ / CEBRASPE 140 horas Presencial Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS) Rio de Janeiro/RJ ANS / CEBRASPE 140 horas Presencial





