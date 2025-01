Mega-Sena 2815: três apostas de Minas batem na trave e levam a quina

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

A Caixa sorteou nessa terça-feira (14/1) o concursos Mega-Sena 2815 e ninguém acertou os seis números. Três apostas de Minas Gerais acertaram cinco números e levaram a quina da Mega-Sena.

Apostas de Belo Horizonte, Pequeri e Raul Soares acertaram cinco das seis dezenas da Mega. Com isso, os apostadores levaram o valor de R$ 75.919,13. Todas apostas foram simples. A de Raul Soares foi feita pela internet. Outras 35 apostas do país acertaram os cinco números do concurso 2815 da Mega-Sena.

As dezenas apuradas na noite dessa terça no Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo, foram: 05 - 20 - 28 - 38 - 50 - 53. Confira as outras loterias sorteadas nessa terça-feira (14/1).

O prêmio acumulado da Mega-Sena sorteará R$ 38 milhões na próxima quinta-feira (16).

Valor da aposta

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5. De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de 1 em 50.063.860.

A Mega permite a seleção de até 15 dezenas, que fazem o valor superar R$ 22,5 mil, bem como multiplicam as chances de vitória em cinco mil vezes.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00).