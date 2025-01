Homem confunde cortina com pernas penduradas e aciona os bombeiros

Um morador que passava por uma casa em Formosa (GO) na noite do último domingo (12/1), confundiu uma cortina amarrada na janela com um corpo pendurado e chamou o Corpo de Bombeiros. O homem achou que o tecido se tratava das pernas de uma pessoa, comunicou o coronel Bráulio Flores.

A janela onde a cortina estava podia ser vista da rua, o que, de longe, pode ter dado essa impressão, informou a corporação.

Equipes de salvamento foram enviadas ao local solicitado, mas ao chegarem, os bombeiros logo perceberam o mal entendido: “A equipe se deparou com aquilo e sequer entrou na casa, verificado que não se tratava de um corpo”, explicou o coronel. Ele afirmou que a situação não era um trote e que o morador que fez o chamado realmente se confundiu, pois estava no local, aguardando a chegada dos profissionais.

Os bombeiros consideraram que, apesar de se tratar de um alarme falso, a ocorrência foi importante para esclarecer sobre o que é necessário relatar ao acioná-los: “Quanto maior o número de informações, obtidas com segurança, melhor vai ser o socorro. Inclusive, melhor será o dimensionamento do socorro”, garantiu o coronel.



Estagiária sob supervisão do editor-assistente Edu Oliveira