Pecados, cassinos, casamentos: Las Vegas surpreende aos desavisados

Havia até casamentos com sósia de Elvis Presley, em capelas especializadas, que ofereciam variedade de pacotes, entre US$ 350 a US$ 1.000. Mas a empresa Authentic Brands Group, que detinha os direitos de imagem do Rei do Rock, decidiu proibir o uso da figura do artista para fins comerciais e jogou água no chope dos noivos que estavam com a 'má intenção'. Foto: reprodução youtube