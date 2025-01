A Unimed-BH abriu inscrições para a 20ª edição do VemSER, programa voltado para a capacitação profissional de pessoas com deficiência (PCDs). Lançado há 13 anos, o programa já capacitou 355 participantes, dos quais 127 foram efetivados pela cooperativa, reforçando seu compromisso com a inclusão no mercado de trabalho.

Os interessados podem se inscrever até o dia 16 de fevereiro pelo Banco de Talentos da Unimed-BH. O curso tem carga horária de quatro horas diárias, com atividades de segunda a sexta-feira, durante três meses. A capacitação, que começa em março de 2025, combina conteúdos teóricos e práticos, incluindo vivências em áreas assistenciais e administrativas da cooperativa.

Além de certificado de conclusão para participantes com 70% de frequência, os selecionados receberão bolsa, vale-transporte e plano de saúde.

Nesta 20ª edição, o programa celebra um marco histórico: duas décadas de iniciativas de inclusão, contribuindo significativamente para a formação e a empregabilidade de PCDs em Belo Horizonte e região metropolitana.



Serviço

VemSER - Programa de Capacitação de Pessoas com Deficiência (PCD) da Unimed-BH

Carga horária: 4h/dia



Pré-requisito: maior de 18 anos, ter ensino médio completo



Inscrições 20 de janeiro a 16 de fevereiro pelo Banco de Talentos da Unimed-BH.



Link: https://vagas.unimedbh.com.br/job-invite/19038/

Início da capacitação: março de 2025.