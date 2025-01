A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) abriu as inscrições para 70 vagas disponíveis no Banco de Estágios 2025, , a partir desta segunda-feira (6/1). No total, são são 25 oportunidades voltadas para estudantes do ensino médio e 45 para o ensino superior.





As vagas são para os os cursos de administração, biblioteconomia, ciências contábeis, ciências do estado, comunicação social (jornalismo e publicidade e propaganda), gestão pública, gestão em RH, educação física, pedagogia, bem como os relacionados à tecnologia da informação e à ciência da computação.

Segundo a PBH, outras 130 vagas estão previstas até fevereiro próximo. Em 2024, conforme divulgado pelo executivo municipal, mais de 24 mil pessoas se inscreveram e, desse total, 2,2 mil estudantes foram contratados para atuarem nas unidades da administração direta.





Como me inscrever?



Os interessados devem fazer a inscrição – que será válida para essas e outras vagas disponibilizadas ao longo do ano - exclusivamente no Portal da PBH até o dia 20 de dezembro deste ano.

Vale ressaltar que terão mais possibilidades de convocação aqueles que se inscreverem primeiro, pois a convocação para os processos seletivos segue a ordem de inscrição e o perfil da vaga.





O cadastro só será efetivado após o preenchimento completo da ficha e o fornecimento, pelo sistema, do número de inscrição na Prefeitura, que será enviado para o endereço de e-mail informado pelo estudante.

Os requisitos

Morar preferencialmente em Belo Horizonte

Ter pelo menos 16 anos

Estar matriculado e frequente em cursos de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial ou estar nos anos finais do ensino fundamental ou na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Remuneração

Médio/ Técnico (4 horas): R$ 593,99;

Superior (4 horas): R$ 849,96;



Superior (5 horas): R$ 1.062,48;

Superior (6 horas): R$1.274,96;

Pós-Graduação (5 horas): R$ 1.840,76.



Outros benefícios: recesso de 30 dias a cada ano estagiado e auxílio-transporte.

O banco de estágio





Podem se cadastrar estudantes dos níveis médio, técnico, superior e de pós-graduação (qualquer área e período). As bolsas são de até R$1,8 mil para cargas horárias entre 4h e 6h. Caso tenha feito o registro em 2024 e não tenha sido chamado, o interessado deve reativar a inscrição on-line, atualizando os dados necessários.





A validade do estágio é de até dois anos. O município destaca, ainda, que, para aqueles aprovados com algum tipo de deficiência, é assegurada a participação até a conclusão do curso e estudantes inscritos em algum programa social têm prioridade no recrutamento.







