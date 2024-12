A Localiza&Co, empresa de soluções de mobilidade, está com 300 vagas abertas para consultor e consultora de vendas para lojas de Localiza Seminovos - a área responsável pela venda de veículos da companhia - espalhadas por todo o Brasil. Em Minas Gerais, há oportunidades para Belo Horizonte, Betim e Contagem, na Região Metropolitana, Juiz de Fora, na Zona da Mata e Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Com mais de 200 lojas espalhadas pelo país, a rede é responsável por disponibilizar veículos seminovos com revisões e manutenções exigidas pelo fabricante, além de possuir um certificado de qualidade que atesta a verificação de 360 itens.

“Quando se fala de seminovo não existe maior autoridade do que a de quem possui o maior ecossistema de mobilidade da América Latina e gere uma frota de mais de 600 mil carros. Buscamos profissionais que apreciem o contato direto com o público e que tenham o desejo de encantar nossos clientes”, afirma Flávio Salles, diretor executivo de Localiza Seminovos.

Requisitos e benefícios

Os interessados em participar da seleção devem ter ensino médio completo, experiência comercial, conhecimento do pacote office, disponibilidade para trabalhar aos fins de semana e feriados, e ser portador da CNH tipo B definitiva e ativa. Vale lembrar que não é necessário ter experiência no setor automotivo. As inscrições podem ser realizadas por meio do site,até o dia 21 deste mês, e a previsão é de que as contratações ocorram ainda neste ano.



Dentre os benefícios a companhia oferece participação nos lucros, convênio médico e odontológico, Gympass, Previdência Privada, auxílio creche, vale transporte, acesso ilimitado a diversos cursos da Universidade Localiza, desconto em compra e aluguel de veículos, vale alimentação e refeição.