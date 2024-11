Mutirão de emprego no Sine vai oferecer cerca de 300 vagas nesta segunda (25/11)

A Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais (SRTE-MG), em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e a rede de supermercados Verdemar, realiza nesta segunda-feira (25/11) um mutirão de empregos. São cerca de 300 vagas disponíveis em uma loja da rede supermercadista, a ser inaugurada em breve na capital mineira.

O processo seletivo acontece no Sistema Nacional de Emprego (Sine) do posto BH Resolve, na Avenida Santos Dummont 363, no Centro da capital, das 9h às 16h.

Há vagas para pessoas com e sem experiência, com ensino médio e fundamental incompleto, jovens a partir de 17 anos, pessoas com deficiência, acima de 50 anos e estrangeiros.

Além do salários, a rede oferece plano de saúde e odontológico, vale-compra e participação nos resultados. Para se inscrever, basta levar documentos pessoais, comprovante de residência e carteira de trabalho.

