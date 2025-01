Rede atacadista tem mais de 100 vagas de emprego abertas em Belo Horizonte

A rede de supermercados Assaí Atacadista está com 120 vagas de emprego abertas em Minas Gerais. As oportunidades estão distribuídas nas unidades do Belvedere, Santa Efigênia e Minas Shopping, em Belo Horizonte.

As vagas são para diferentes áreas operacionais, com destaque para os cargos de operador(a) de loja e operador(a) de caixa. Todas as posições estão abertas a pessoas com deficiência (PCD) e os interessados devem se inscrever diretamente no banco de talentos da empresa. Para o cadastro, é necessário fornecer CPF, número de telefone e endereço de e-mail atualizado.

Os candidatos devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala de 6x1 (seis dias trabalhados e um de folga por semana). A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado, além de um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e desenvolvimento profissional para seus colaboradores em todo o país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia