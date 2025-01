Augusto de Campos lança o que chama de seu último livro

Aos 93 anos, Augusto de Campos continua conectadíssimo com o espírito do tempo. O poeta traz em fevereiro um novo livro, que afirma ser o último — mas nunca se sabe — com versos escritos entre 2005 e 2024. “Pós Poemas”, que sai pela Perspectiva, chega às livrarias no dia 14. Um dos poemas, Vertade, publicado aqui na coluna, traduz esses tempos em que verdade e mentira se confundem, embaralhando a vista do leitor.

Ativo em sua página no Instagram, Augusto de Campos já disse que este será seu último livro. Poeta, ensaísta e tradutor, ele é um dos pais do concretismo, tendo marcado a história da arte brasileira ao lado do irmão, Haroldo de Campos, e do poeta Décio Pignatari. Em 1953, produziu a primeira manifestação da poesia concreta brasileira, a série de poemas em cores, Poetamenos.