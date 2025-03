Policiais fantasiados de Avengers prendem seis em bloco de carnaval

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Policiais Civis do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) se fantasiaram de Avengers para prender suspeitos de furtar celulares. Os agentes estavam infiltrados em blocos de carnaval de São Paulo, nesse domingo (9/3). Seis pessoas foram detidas.

Segundo a polícia, os suspeitos agiam juntos, simulando brigas para agredir algumas vítimas e, com isso, pegar os celulares. Os detidos foram reconhecidos por três vítimas. Outras duas pessoas são suspeitas de fazer parte da quadrilha e ainda não foram encontradas.

A equipe foi liderada pela diretora do DHPP, Ivalda Aleixo, que participou da ação vestida de Rita Lee. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, 30 celulares foram roubados ou furtados a cada hora no estado durante o carnaval.

Equipe foi liderada pela diretora do DHPP, Ivalda Aleixo, que se fantasiou de Rita Lee Reprodução / redes sociais

Durante o carnaval de São Paulo, ocorreram outras ações de policiais fantasiados. No sábado da folia, seis agentes se vestiram de Power Rangers para prender um homem suspeito de roubar sete celulares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No dia seguinte, uma policial usou uma fantasia de "cena de um crime" e prendeu um homem que estava com 11 celulares furtados. No pré-carnaval, uma dupla de policiais se fantasiou de Chapolin e de padre e prendeu outro suspeito.