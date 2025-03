Quadrilha fecha rua com ônibus, queima veículos e atira contra viatura

FOLHAPRESS - Uma quadrilha de roubo de caixas eletrônicos provocou medo e pânico em Parelheiros, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada deste domingo (9/3).

Os criminosos do "novo cangaço", como ficaram conhecidos os grupos que roubam dinheiro de bancos, tentaram arrombar o terminal eletrônico em um mercado na estrada da Barragem, por volta das 4h30, na região do Jardim Marilda. Eles fugiram sem concluir o crime.

Uma viatura da Guarda Civil Metropolitana (GCM) passava pela via e cruzou com o veículo dos criminosos, que dispararam contra os agentes. Houve troca de tiros, mas nenhum agente ficou ferido, segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência.

O bando montou uma barricada na via, com ônibus atravessados e dois veículos incendiados, o que impediu o deslocamento da equipe.

A quadrilha estava com explosivos para tentar acessar o caixa eletrônico. Parte do material foi deixado para trás, no mercado. O caso está sendo registrado no 101º DP (Jardim das Imbuias).

"Durante patrulhamento na região, os agentes da GCM se depararam com os criminosos, que haviam posicionado dois ônibus para bloquear a via e dificultar o acesso ao local. Os criminosos abriram fogo contra a viatura da GCM", afirmou a Secretaria Municipal de Segurança Urbana.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que o registro ainda está em andamento, e as informações ainda serão repassadas.