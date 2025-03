Rosas de Ouro volta a ser campeã do Carnaval de SP após 15 anos

Do susto em 2024, quando ficou apenas em 11º lugar e flertou com o rebaixamento, e a glória. A Rosas de Ouro é campeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. Na apuração desta terça-feira (4/3), a escola da região da Freguesia do Ó e da Brasiliândia, na Zona Norte da capital paulista, somou 269,8 pontos.

A Roseira, como é chamada a escola em sua comunidade, volta a comemorar um título após 15 anos, já que sua última conquista foi em 2010, quando o chocolate embalou o enredo. As outras conquista da agremiação, agora pentacampeã do Carnaval de SP, foram em 1991, 1992 e 1994.

Desta vez, a Sociedade Rosas de Ouro mostrou em seu desfile como os jogos influenciaram a humanidade.

Ana Beatriz Godói, rainha de bateria da Rosas de Ouro, a sexta escola a entrar na avenida na madrugada de sábado (1º), usou uma fantasia que mudava de cor e exalava perfume.

Num dos carros da escola a temática eram os jogos da Nintendo, com personagens como Super Mário.

Na tarde desta segunda-feira (3/3), durante reunião na sede da LigaSP, a presidente da escola, Angelina Basílio, não conseguia esconder o cansaço, mas estava otimista e ciente de que a Rosa havia feito um bom desfile. "Mas a gente nunca sabe o que vai na cabeça de jurado", afirmou à reportagem.

