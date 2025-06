Homem tenta se casar com menina de 9 anos na Disney e é preso

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A polícia francesa prendeu um homem britânico de 22 anos, suspeito de tentar se casar com uma menina de nove anos na Disney Paris no sábado (21/6). Ele tinha fechado o local para o evento. No entanto, quando os funcionários do parque viram a criança, chamaram a polícia.

Os agentes chegaram ao local e prenderam o homem, juntamente com a mãe da menina – uma ucraniana de 41 anos. Dois convidados da Letônia, de 55 e 24 anos, também foram levados pela polícia.

O Ministério Público francês divulgou um comunicado informando que os quatro foram interrogados e foi aberta uma investigação sobre o caso. “A custódia policial do suspeito britânico e de um cidadão letão também foi prorrogada sob acusações de fraude e lavagem de dinheiro”, informou a instituição.

A cerimônia de casamento estava marcada para o amanhecer, já que eventos privados, como casamentos no parque temático, são organizados fora do horário de funcionamento do público. A Disneylândia Paris informou ao jornal francês Le Parisien que o evento foi imediatamente encerrado por sua equipe e que os convidados foram impedidos de entrar no local.

As circunstâncias do casamento permanecem obscuras, mas o Ministério Público afirmou que um exame médico da jovem constatou que ela não havia sofrido nenhuma violência. “As investigações indicam que se tratava de uma encenação, com os convidados atuando como figurantes”, informou o MP.

Uma fonte policial informou ao jornal Le Parisien que o noivo disse que era diretor de uma produtora audiovisual e que eles estavam gravando um vídeo. "Então não foi um casamento, mas uma encenação filmada com cerca de cem figurantes. Eles privatizaram a Disneylândia Paris, fingindo que era um casamento de verdade", explicou a promotoria à AFP.

No entanto, nenhum dos presentes foi informado que se tratava de uma encenação. Um dos convidados declarou ao noticiário francês que não sabia da gravação nem sabia que a noiva seria uma criança.: "Todos nós pensamos que iríamos a um casamento... Todos ficaram surpresos, ninguém esperava. A Disneylândia fez tudo muito bem. Cancelaram tudo assim que perceberam que a noiva era uma criança. Ficamos chocados ao ver isso”, disse.