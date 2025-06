MrBeast leva namorada a 'date milionário' na Disney; veja quanto custou

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Jimmy Donaldson, o MrBeast – youtuber do mundo com mais de 400 milhões de seguidores – gastou US$ 500 mil (R$ 2,78 milhões) para levar a namorada, Thea Booysen, para um encontro romântico na Disney, na Flórida, nos Estados Unidos. Ele alugou o parque temático por um dia para o casal e alguns amigos.

O objetivo era mostrar ideias de encontro que custavam entre US$ 1 E US$ 500 mil. “Vamos ter os encontros românticos mais caros do mundo, como este, que inclui todo o parque da Disneylândia só para nós. Passo entre 20 e 25 dias por mês gravando vídeos, e não consigo dedicar tempo suficiente para ela. É por isso que quis fazer esse vídeo: para Thea e eu passarmos mais tempo juntos”, disse no vídeo que publicou no YouTube.

O encontro começou com um passeio de roda gigante em um parque não identificado, que custou US$ 1 (cerca de R$ 5,56). Em seguida, o casal desfrutou de um jantar feito pelo famoso chef Gordon Ramsay, com direito a música ao vivo. O valor da experiência foi U$ 10 mil (R$ 55,6 mil).

Além disso, o youtuber alugou uma ilha particular, onde Beast e Thea curtiram com amigos, com festa na praia e show de fogos de artifício. Para isso, ele desembolsou U$ 50 mil (R$ 278 mil).

Depois, Beast levou Thea para um complexo de parque – reservado somente para os dois. O local conta com pista de ski e é o maior parque aquático coberto dos Estados Unidos. A experiência custou US$ 100 mil (R$ 556 mil).

O influenciador também desembolsou U$ 250 mil (R$ 1,3 milhões) para que a cantora Madison Beer tivesse um encontro com o “amigo mais esquisito do youtuber”. Os dois casais assistiram ao jogo dos Angels em um camarote exclusivo.

O encontro de US$ 500 mil foi a ida à Disney, junto com amigos do casal. “A Disney não faz reservas para qualquer um. Mas, para esse encontro único, teremos parque inteiro por uma noite”, disse. O grupo curtiu os brinquedos e atrações do local. Além disso, eles também puderam ver um desfile dos personagens da Disney de forma exclusiva.

O vídeo ultrapassou a marca de 60 milhões de visualizações. Apesar de esbanjar nos encontros, Beast recentemente disse ter “pouco dinheiro”, e contou ainda que pediu dinheiro emprestado para os pais para pagar o casamento com Thea.

“Eu, pessoalmente, tenho muito pouco dinheiro porque reinvisto tudo (acho que este ano vamos gastar cerca de 250 milhões em conteúdo). Ironicamente, estou pedindo dinheiro emprestado à minha mãe para pagar o meu casamento, rs. Mas claro, no papel, os negócios que tenho valem muito”, escreveu no X.