O youtuber MrBeast, nome artístico de Jimmy Donaldson, divulgou recentemente que percorreu vários países da América Latina construindo casas para comunidades afetadas por desastres naturais. Ao todo, são 100 casas, que abrigam mil pessoas em países como El Salvador, Argentina e Colômbia.

Dias depois de ele mostrar o trabalho em seu canal do YouTube, começou a circulação nas redes publicações em que supostos beneficiários tentam vender as residências.



“Se vende, somente a dinheiro, a pessoas com capacidade económica ou irmãos distantes. Casa nova em zona residencial nova, exclusivo com novo campo de futebol, 2 quartos, cozinha, mobiliado, portas de vidro e jardim. US$ 45 mil não negociáveis, apenas pessoas sérias”, diz um anúncio, publicado em um grupo do Facebook.



Apesar de o post ter causado descontentamento nas redes sociais, ele não passou de uma brincadeira, segundo o dono do perfil que fez o anúncio. Ele revelou que as fotos da publicação eram prints do vídeo.





Mesmo assim, a ministra da Habitação e Desenvolvimento Urbano de El Salvador, Michelle Sol, respondeu aos internautas, anunciando que nenhum dos imóveis pode ser vendido antes de 20 anos. A medida ocorre porque o governo construiu parte da para os habitantes do país.



“É uma publicação falsa, a pessoa não está na lista de beneficiários, nem nas 16 que o MrBeast doou, nem nos 84 que construímos como governo. As escrituras têm um cadeado que as famílias não podem vender durante 20 anos”, explicou. “Além disso as equipes técnica, social e jurídica acompanham os projetos, caso seja identificado que venderam ou alugaram, procedem com ações, pois os benefícios são com o objetivo de que as famílias vivam bem”, acrescentou.

Boa ação ou imoralidade?

MrBeast construiu, mobiliou e forneceu eletricidade e água potável para as 100 residências. No vídeo, com mais de 60 milhões de visualizações, algumas das famílias aparecem emocionadas ao receberam as moradias. Os momentos emocionantes dividiram o público, que chamou o influenciador de imoral, já que “usou o sofrimento de outros para lucrar.”





Essa não é a primeira vez que o youtuber, famoso por ações filantrópicas, recebeu acusações como essa. “As pessoas ficam zangadas e dizem que eu não deveria fazer isto e que os governos deveriam fazê-lo. Sim, o ideal seria que não fosse um YouTuber quem resolveria esses problemas, mas não vou ficar sentado de braços cruzados e não fazer nada”, escreveu no X.