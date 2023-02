MrBeast: por que youtuber mais famoso do mundo foi criticado após pagar cirurgia para mil pessoas

(foto: Getty Images)

MrBeast, o youtuber mais popular do mundo, foi alvo de críticas após anunciar em um vídeo ter financiado cirurgias de catarata para restaurar a visão de mil pessoas.

O vídeo, que já tem mais de 71 milhões de visualizações, dividiu opiniões — e chegou a ser chamado de "pornografia beneficente".

O youtuber de 24 anos, cujo nome verdadeiro é Jimmy Donaldson, respondeu pelo Twitter às insinuações de que o vídeo foi feito apenas com fins lucrativos. Segundo ele, os vídeos do MrBeast perderam em média US$ 1,5 milhão no ano passado.

Ele também argumentou que o vídeo "gerou conscientização".

Twitter - Rich people should help others with their money



Me - Okay, I’ll use my money to help people and I promise to give away all my money before I die. Every single penny.



Twitter - MrBeast bad

— MrBeast (@MrBeast) January 30, 2023

MrBeast, que recentemente se tornou o youtuber mais popular do mundo com um canal com 131 milhões de assinantes, disse que inicialmente não esperava que tantas pessoas assistissem ao vídeo.

À medida que o número de visualizações aumentava, surgiram dúvidas e preocupações sobre o custo e a falta de acesso a cirurgias oculares em algumas partes do mundo.

Algumas pessoas também sugeriram que influenciadores ricos não deveriam ser usados %u200B%u200Bpara tentar resolver problemas mais amplos da sociedade e do sistema de saúde.

Mas nem todo mundo concordou com as críticas — ele também recebeu elogios pela iniciativa.

"Qualquer coisa que coloque em evidência condições oculares tratáveis, como catarata, e forneça financiamento para que as pessoas se submetam a cirurgias para restaurar a visão, deve ser bem-vinda", disse Andrew Hodgson, presidente da Federação Nacional dos Cegos do Reino Unido, ao Newsbeat da BBC.

Uma porta-voz da Sightsavers, instituição beneficente internacional, afirmou que eles ficaram "animados ao ver o tema da saúde ocular sendo levado a um grande público".

Um usuário do Twitter observou que "o fato de essas pessoas terem necessitado de caridade para obter ajuda evidencia o problema".

Outro disse que "pagar para 1.000 pessoas cegas serem submetidas a uma cirurgia ocular é algo bacana, mas usar esse ato de generosidade em conteúdo o transforma em um ato de pornografia de caridade deselegante e de mau gosto".

O cirurgião Jeff Levinson, que trabalhou para MrBeast, diz no vídeo que "metade de todos os cegos do mundo são pessoas que precisam de uma cirurgia de 10 minutos".

O youtuber é conhecido por vídeos com grandes ofertas e prêmios em dinheiro, assim como trabalhos de caridade.

(foto: Getty Images)

Apesar da reação mista, o impacto da iniciativa de MrBeast naqueles que foram operados é visível.

"Achei que nunca mais veria de novo", disse um paciente que trabalhava como caixa, mas se viu obrigado a parar de trabalhar quando sua perda de visão se tornou avançada.