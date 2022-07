Quem era Technoblade, YouTuber do Minecraft morto de câncer aos 23 anos

Technoblade revelou que seu nome verdadeiro era Alex (foto: YouTube)

O YouTuber Technoblade, que jogava Minecraft, morreu aos 23 anos, confirmou sua família em um emocionante vídeo de despedida postado em seu nome.

O vídeo — intitulado "até mais, nerds" e postado para seus 10 milhões de seguidores — mostrava o pai de Technobable dizendo que seu filho era "o menino mais incrível que alguém pode querer ter".

Technobable virou uma celebridade da internet nos EUA ao transmitir ao vivo e postar clipes de si mesmo jogando o game. No ano passado, ele revelou aos seus fãs que havia sido diagnosticado com câncer.

A mensagem de despedida, escrita horas antes de sua morte e lida por seu pai, dizia: "Olá a todos, Technoblade aqui. Se você está assistindo isso, eu estou morto".

Na mensagem, ele revela que seu nome verdadeiro era Alex, e relembra de uma vez em que pregou uma peça nos seus espectadores, ao dizer que se chamava Dave.

"Obrigado a todos por apoiarem meu conteúdo ao longo dos anos", continuou ele. "Se eu tivesse mais cem vidas, acho que escolheria ser Technoblade novamente todas as vezes, porque esses foram os anos mais felizes da minha vida."

A celebridade de internet — que ganhou torneios de Minecraft e conquistou legiões de fãs falando sobre sua vida de forma bem-humorada enquanto jogava — disse em fevereiro que havia passado por quimioterapia, radioterapia e uma cirurgia para tentar salvar seu braço, depois que surgiu um doloroso tumor no seu braço direito.

Ele divulgou seu diagnóstico de câncer em agosto de 2021, explicando que inicialmente pensava que a dor que estava sentindo era de uma lesão por esforço repetitivo por jogar videogames demais. Depois que seu braço ficou inchado, ele foi ao hospital e foi diagnosticado com câncer.

Pouco se sabe sobre Technoblade, que preferiu ocultar sua verdadeira identidade até o fim. Seu avatar online era uma foto de um porco com uma coroa.

Ele tinha 10,8 milhões de assinantes em seu canal no YouTube. Seu perfil na plataforma de vídeos diz: "Eu jogo muito videogame. Posso não ser o melhor, mas tenho cotovelos quentes".

'Planejando no céu'

Após a notícia de sua morte, fãs, outros jogadores e YouTubers prestaram homenagem na internet.

"Eu nunca vou esquecer o dia em que conheci Technoblade", lembrou o YouTuber J Schlatt. "Eu saí do trabalho mais cedo para jogar um torneio de Minecraft junto com ele. Eu mal sabia jogar... e o cara ainda nos carregou e ganhamos o campeonato. Descanse em paz, gigante. Você será sempre uma lenda."

A YouTuber Captain Puffy, também conhecida como Cara, escreveu no Twitter: "Descanse em paz Technoblade. Ele sempre me tratou com pura bondade e nunca me excluiu de nada. Ele não poderia ser mais gentil! Obrigada por tudo que você fez por esta comunidade, ela nunca mais será a mesma sem você".

O YouTuber Tommy Innit disse: "Technoblade é uma lenda. Eu era um grande fã e me tornei um de seus amigos reais. Não posso descrever o quão grato sou por ter estado em sua vida. Só sei que ele está planejando no céu como vencer Deus..."

"Eu estou há uma hora assistido a Technoblade de novo", disse o YouTuber Ludwig Ahgren. "Ele era tão espirituoso e tão humilde, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu sempre vou me inspirar nele."

A personalidade online Quackity também expressou gratidão, postando: "Tive a oportunidade de expressar a Technoblade quanta admiração e respeito eu tinha por ele, não apenas pelo enorme impacto que ele teve em todos nós, mas também por manter seu humor incrível mesmo nos momentos mais sombrios. Vou sentir tanto a falta dele."

O pai de Technoblade agradeceu aos fãs no vídeo de despedida, dizendo: "Vocês eram muito importantes para ele".

Ele disse que uma parte dos lucros da venda de merchandise de seu falecido filho iria para a caridade.

O vídeo termina com uma declaração escrita de sua família: "Nós, a família de Technoblade, queremos que todos vocês saibam o quanto ele adorava e respeitava seus fãs e colegas."

"Desde os primeiros dias online do Technoblade, ele sempre estava bolando estratégias para agradar e recompensar seu público — dando prêmios online, incentivando o bom espírito esportivo e, acima de tudo, compartilhando suas aventuras no Minecraft por entretenimento e risadas."

"Mesmo depois de seu sucesso, ele de alguma forma conseguiu manter sua humildade bem-humorada, sempre competindo com um misto de confiança e humor autodepreciativo."

O Minecraft é um jogo em que os jogadores criam sua própria experiência em uma paisagem virtual, cavando buracos para coletar blocos.

Atualizações recentes do jogo foram usadas para ajudar as crianças a explorar e desenvolver suas habilidades e conhecimentos de carreira e encontrar soluções para problemas do mundo real, como inundações.

O YouTuber Ted Nevison descreveu Technoblade como uma pessoa "engraçada sem fazer esforço" e "infinitamente talentosa".

O YouTuber Bad Boy Halo também prestou homenagem: "Palavras não podem expressar o quanto você fará falta. As vidas que você tocou e o impacto que você teve nelas durarão para sempre."

O YouTuber Slimecicle disse que a "personalidade e senso de humor da Technoblade foram uma verdadeira inspiração para mim e para inúmeros outros. Obrigado por tudo que você deu a um mundo que te levou cedo demais, você sempre será um mito".

