Homens jovens preferem videogame a sexo casual, aponta estudo

A principal causa do desinteresse, detectada pelos pesquisadores, foi a diminuição no consumo de bebida alcoólica. Porém, no caso específico dos homens, jogar videogame aparecia em segundo lugar, com 25% das respostas.









Cerca de 1/4 do público masculino atribui a queda à prática de jogar videogame. Segundo os números, a possibilidade de um homem que joga videogame diariamente fazer sexo casual é menos da metade em relação a outro que não joga.





Mudança nos hábitos dos jovens

Embora a diminuição do consumo de álcool tenha sido o principal motivo da queda – tanto entre homens, quanto mulheres –, os pesquisadores não conseguiram identificar um segundo fator para o público feminino.





O estudo também não encontrou outras evidências que pudessem explicar a queda na atividade sexual entre os jovens, como situação financeira ou uso excessivo de internet e televisão, por exemplo.



Já o fato de ainda morar com os pais afetou apenas 10% dos entrevistados.





O professor do Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade de Newcastle, Simon Forrest, comentou a pesquisa e chamou a atenção para mudanças nos hábitos de jovens nos últimos 50 anos.



Para ele, os jovens atualmente formam parcerias de longo prazo mais tarde em suas vidas. Em geral, por volta dos 30 anos.



Além disso, como muitos ainda são dependentes financeiramente da família, isso pode afetar o tipo de relação que desenvolvem.





Forrest ressaltou também um fenômeno que classificou como "pornografização" da sociedade. Ele consiste basicamente no acesso maior à pornografia on-line. Tal fenômeno poderia ter impacto nos relacionamentos.



De acordo com o professor, jovens podem estar preocupados em ter seus corpos "objetificados", ou até mesmo em reforçar atitudes negativas contra mulheres. Outra possibilidade é que teriam menos encontros sexuais porque passam mais tempo assistindo a pornografia.

