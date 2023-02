Estado de Minas lança grupos de Whatsapp e Telegram com guia do Carnaval

Após dois anos sem festa nas ruas, o carnaval de Belo Horizonte está de volta. Para facilitar a sua vida e te ajudar a curtir ao máximo, oe o Portal Uai lançam, nesta quarta-feira (1/2), grupos no WhatsApp e no Telegram com conteúdos exclusivos sobre a folia.

Guia do Carnaval 2023 vai ajudar os leitores a matar a saudade da folia em BH com dicas de fantasias, programação completa dos blocos e atualizações em tempo real - tudo isso no Whatsapp ou Telegram.

Por lá, os inscritos vão receber dicas de bloquinhos para todos os gostos e a programação completa com os principais eventos de cada dia, além de fotos, vídeos e atualizações em tempo real nos dias da festa. Para esquentar a sua folia, a lista conta com ideias de fantasias, maquiagens, programação de bloquinhos e muito mais.

Mapa dos blocos de BH

Quando começa o carnaval 2023?

Os quatro dias tradicionais de carnaval no Brasil este ano começam na sexta-feira (17/2) e vão até terça-feira (21/2), sem contar a quarta-feira de Cinzas (22/2), que em algumas cidades tem ao menos metade do dia incluído como feriado. Bloquinhos, no entanto, já começaram os pré-carnavais e ensaios abertos ao público e alguns geralmente ultrapassam esse período.

Carnaval é feriado?

O CarnaUai

Estado de Minas terão mais uma vez uma cobertura especial dos blocos de rua em Belo Horizonte. Acompanhe a cobertura completa do carnaval de BH na página do Neste carnaval histórico, o primeiro após dois anos de suspensão devido à pandemia de COVID-19, o Portal UAI e oterão mais uma vez uma cobertura especial dos blocos de rua em Belo Horizonte. Acompanhe a cobertura completa do carnaval de BH na página do Carnauai

Baixe o mapa dos blocos de carnaval de BH para acompanhar as centenas de desfiles grátis nas ruas da capital mineira. O mapa interativo dos blocos é atualizado diariamente com o roteiro e agenda dos desfiles dos blocos.

Não, de acordo com a Lei 9.093/1995, que trata dos feriados oficiais, são reconhecidos como feriados aqueles declarados em leis estaduais ou federal. Em todo o Brasil, somente o estado do Rio de Janeiro considera o período de carnaval um feriado, e nem todo município ou estado considera a data como feriado. Em outros lugares o carnaval é um ponto facultativo.