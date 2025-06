Fundador do Telegram quer dividir R$ 76 bilhões entre mais de 100 herdeiros

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O bilionário russo Pavel Durov, fundador e CEO do Telegram, afirmou que pretende deixar sua fortuna estimada em US$ 13,9 bilhões (cerca de R$ 76,4 bilhões) para seus mais de 100 filhos espalhados pelo mundo, em entrevista à revista francesa Le Point. O empresário de 40 anos revelou que, além dos filhos gerados naturalmente, ele fez doação de esperma, que geraram crianças por vários países.

“Quero deixar claro que não faço distinção entre meus filhos: há aqueles que foram concebidos naturalmente e aqueles que vêm das minhas doações de esperma. Todos são meus filhos e terão os mesmos direitos. Não quero que eles se separem depois da minha morte”, disse Durov à publicação.

De acordo com ele, seis desses filhos foram concebidos naturalmente com três parceiras diferentes. Os demais, mais de 100 segundo seus cálculos, nasceram após doações de esperma realizadas em uma clínica a pedido de um amigo. “A clínica onde comecei a doar esperma há 15 anos para ajudar um amigo me disse que mais de 100 bebês foram concebidos dessa maneira em 12 países”, revelou.

Apesar da fortuna bilionária, Durov estabeleceu uma condição: os filhos terão que esperar 30 anos para poder usufruir da fortuna. A cláusula já foi incluída em seu testamento. O objetivo, segundo ele, é garantir que todos aprendam a se sustentar por conta própria.

“Fiz meu testamento muito recentemente… Decidi que meus filhos não terão acesso à minha fortuna até que se complete um período de trinta anos, a partir de hoje. Quero que eles vivam como pessoas normais, que construam suas próprias vidas, aprendam a confiar em si mesmos, que sejam capazes de criar, sem depender de uma conta bancária”, explicou.

Apelidado de "Zuckerberg russo", Pavel Durov ficou famoso ao fundar, aos 22 anos, a rede social VKontakte, a maior da Rússia. Em 2013, após desentendimentos com o governo russo, deixou o projeto e fundou o Telegram, aplicativo de mensagens que hoje conta com mais de 1 bilhão de usuários ativos no mundo.

Discreto e com fama de recluso, Durov mora em Dubai e é conhecido por suas posições libertárias e por defender a privacidade digital. O Telegram, no entanto, já esteve no centro de diversas controvérsias — incluindo acusações de abrigar conteúdos ilegais.

Em agosto de 2024, Durov chegou a ser preso na França e foi acusado por promotores por seis crimes, entre eles “cumplicidade” na distribuição de material de abuso sexual infantil e tráfico de drogas. As autoridades alegam que ele teria permitido a proliferação de atividades ilegais no Telegram ao se recusar a colaborar com investigações.

Na época, o fundador da plataforma ficou sob controle judicial, com restrições para viajar. Em março de 2025, ele foi autorizado a sair da França com destino a Dubai, onde permanece. Até o momento, Durov não foi julgado e nega todas as acusações.