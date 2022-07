Bill Gates anuncia que vai doar toda fortuna para sua fundação

Fortuna de Bill Gates é estimada de U$104,2 bilhões, segundo a Forbes (foto: ANGELA WEISS / AFP)

Em um post no seu blog, o empresário dono da Microsoft, Bill Gates, afirmou que pretende doar sua fortuna para sua fundação. Isso porque, em seu balanço pessimista sobre o caminho da humanidade, a pandemia de COVID-19 e a Guerra da Ucrânia ajudaram a elevar o número de mortes e a prejudicar a qualidade de vida dos mais desfavorecidos.

De acordo com ele, a filantropia é fundamental para mudar esse futuro. Por isso, ao invés de reverter os investimentos da Fundação Bill & Mellinda Gates para os padrões anteriores da pandemia, o empresário decidiu que a instituição deve ampliar o trabalho.

Segundo Gates, nos últimos 20 anos, os gastos da Fundação passaram de U$ 1 bilhão para U$ 6 bilhões, sendo que, por causa da pandemia, foram acrescidos outros U$ 2 bilhões. “Na época, esperávamos que os gastos extras parassem assim que a fase aguda da pandemia passasse. Mas agora está claro que a necessidade em todas as áreas em que trabalhamos é maior do que nunca. As grandes crises do nosso tempo exigem que todos façamos mais”, diz em um trecho.

Dessa forma, os gastos devem ser ampliados para US$ 9 bilhões por ano até 2026. “Nosso foco permanecerá o mesmo, mas, neste momento de grande necessidade e oportunidade, estes gastos nos permitirão acelerar o progresso investindo mais profundamente nas áreas em que já estamos trabalhando”, afirmou. Ele anunciou, ainda, a transferência de US$ 20 bilhões para a Fundação este mês.

‘Maior presente já dado’

A postagem continua e Gates explica que, apesar de a Fundação levar o seu nome e o de sua ex-esposa Melinda Gates, metade dos recursos da instituição vieram de doações do empresário Warren Buffett.

Segundo Gates, desde 2006, Warren doou à Fundação US$ 35,7 bilhões. “O valor real desses presentes é de cerca de US$ 45 bilhões se você incluir a valorização das ações da Berkshire Hathaway (empresa de Buffet) depois de terem sido oferecidas”, ressaltou.

A respeito da sua riqueza, o dono da Microsoft afirmou ter planos de doar toda sua riqueza, estimada em U$ 104,2 bilhões para a fundação, além dos gastos pessoais e com a família. Além disso, parte do dinheiro será destinado para instituições de saúde nos EUA, incluindo projetos contra o Alzheimer, e ações para enfrentar as mudanças climáticas. “No geral, espero que o trabalho nessas áreas gere dinheiro, que também irá para a fundação. Vou descer e eventualmente sair da lista das pessoas mais ricas do mundo. O fato de eu dar esse dinheiro não é um sacrifício de forma alguma”, apontou.

A Fundação Bill & Melinda Gates pretende focar na prevenção de pandemias, redução de mortes na infância, erradicação de doenças, segurança alimentar e adaptação ao clima, igualdade de gênero, melhoria de resultados educacionais e mitigação de mudanças climáticas.

Ele conclui o post afirmando que acredita ter a obrigação de devolver seus recursos à sociedade, com o impacto positivo para melhorar vidas.