Duas ocorrências de roubo a carros na região do bairro Esperança, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terminou com um suspeito encontrado morto e o outro preso na madrugada desta quarta-feira (8/1).





Depois do registro de duas ocorrências de roubo, a Polícia Militar fazia rastreamento na região em busca dos suspeitos. Minutos depois, os militares receberam a informação de que um homem havia sido arremessado desacordado de um carro no bairro Renascença. De acordo com as características passadas, o carro em questão era de uma das ocorrência de roubo.





A equipe deslocou até o local e encontrou um homem morto em via pública. A polícia suspeita que a causa da morte tenha sido uma overdose.

Uma das vítimas do roubo de carro reconheceu o indivíduo morto como um dos suspeitos do crime.





A polícia fez levantamentos, identificou o homem e localizou o segundo suspeito dos roubos. De acordo com os policiais, os dois foram reconhecidos pelas vítimas.

Os militares ainda recuperaram os dois veículos roubados, dois celulares e cinco cartões. Uma réplica de arma de fogo foi apreendida. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.