O Brasil teve em 2024 o seu ano mais quente desde que existem registros, revelou, nesta sexta-feira (3), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), após um período de secas e inundações recordes no país, o qual os especialistas associam ao aquecimento global.

"Em 2024, a média das temperaturas ficou em 25,02°C, sendo 0,79°C acima da média histórica de 1991/2020, que é de 24,23°C", destacou o Inmet.

Em 2023, o Brasil já havia registrado outro recorde de temperatura desde o início das medições em 1961, com uma média de 24,92°C, 0,69°C acima da média histórica, segundo o instituto.

Os cinco anos mais quentes do Brasil ocorreram a partir de 2015.

"O Inmet verificou uma tendência de aumento estatisticamente significativo das temperaturas ao longo dos anos, que pode estar associada à mudança no clima em decorrência da elevação da temperatura global e mudanças ambientais locais", ressaltou o instituto.

Um estudo científico divulgado na semana passada alertou que o Brasil tem experimentado um aumento "alarmante" de desastres climáticos entre 2020 e 2023, com quase o dobro de eventos em comparação com as duas décadas anteriores.

Entre esses quatro anos, dados oficiais mostraram uma média anual de 4.077 desastres relacionados ao clima no país, segundo a pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo.

Os desastres variam de secas e inundações a tempestades violentas, temperaturas extremas, ciclones e deslizamentos de terra.

O estudo destacou que existe uma correlação entre os desastres climáticos sofridos pelo país e o aquecimento da temperatura da superfície dos oceanos.

A Organização das Nações Unidas (ONU) havia afirmado na segunda-feira que 2024 se tornaria o ano mais quente já registrado em todo o planeta.

China, Índia, Indonésia, Taiwan e Hong Kong também indicaram nesta semana que 2024 foi o ano mais quente em décadas.

