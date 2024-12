As buscas pelo taxista Helio Leite Simões, de 46 anos, seguem intensificadas nesta segunda-feira (16/12) em Bom Jesus da Penha, no Sul de Minas Gerais. O motorista desapareceu após ser assaltado e agredido por dois jovens, de 18 anos, no último fim de semana.





De acordo com a Polícia Militar, os dois suspeitos contrataram o taxista na quinta-feira (12/12) para uma corrida de São Roque de Minas até Bom Jesus da Penha. Após retornar ao ponto de partida, a vítima foi novamente acionada pelos mesmos jovens na manhã de sexta-feira (13).





Durante o trajeto, no trevo da rodovia BR-146, os assaltantes renderam o taxista, roubaram o veículo, o celular e ainda realizaram transferências via Pix com o dinheiro da vítima. Após o roubo, Helio foi levado para uma área de mata, onde foi agredido, amarrado pelos pés e mãos em uma árvore, conforme relato dos próprios suspeitos, que confessaram o crime.





Prisão dos suspeitos

Os dois jovens foram presos em Jaíba, na região Norte de Minas, onde estavam residindo temporariamente. Ambos têm passagens pela polícia e agora estão à disposição da Justiça.





As operações de busca, que incluem equipes do Corpo de Bombeiros com apoio de cães farejadores, foram retomadas às 8h desta segunda-feira. O carro do taxista foi localizado e será submetido à perícia. A Polícia Civil também investiga o caso para esclarecer todos os detalhes do crime.

