RBD se apresenta em 2006, durante a festa do Grammy Latino no Madison Square Garden, em Nova York



O documentário “O sétimo Rebelde”, sobre o fenômeno pop RBD, entra no ar nesta quarta-feira (22/1), às 21h30, no serviço de streaming +SBT (canal +Novelas). A partir de amanhã (23/1), ele estará disponível no catálogo da plataforma.



A produção relembra momentos do sexteto Anahí, Alfonso Herrera, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez nos palcos, conquistando fãs em todo o mundo.



Admiradores falam da importância do RBD – são eles o “sétimo Rebelde” do título do filme. A cantora Gloria Groove, de 30 anos, comenta sua paixão pela banda.

“Peguei a transformação da era digital. Comecei a mexer no computador com 10, 11 anos, foi a mesma fase em que comecei a gostar de RBD”, diz Gloria. “As primeiras coisas que eu queria ver e consumir em um computador, tudo, eram absolutamente ligadas ao grupo. Não há nada como um fã brasileiro de RBD”, garante.



No filme, há cenas de programas de TV, curiosidades e o grupo cover lançado em 2006. Os cantores revelam detalhes de sua trajetória na banda pop, cuja carreira durou de 2004 a 2008. O fenômeno surgiu a partir da telenovela mexicana “Rebelde”, exibida no Brasil pelo SBT/Alterosa.







“O SÉTIMO REBELDE”





Documentário sobre a banda RBD será exibido nesta quarta (22/1), às 21h30, no +SBT (canal +Novelas). A partir de quinta-feira (23/1), a produção estará disponível na plataforma.