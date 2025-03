Casa Cor comemora 30 anos em Minas com edição em prédio histórico de BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Os 30 anos da Casa Cor em Minas Gerais terão comemoração à altura da data, ocupando o edifício do Instituto Metodista Izabela Hendrix. Localizada na Rua da Bahia, 2.020, no Bairro de Lourdes, a construção, inaugurada em 1941, é atualmente sede da PUC Lourdes. A edificação chama a atenção pela imponência e por sua relevância histórica. Tombada pelos órgãos competentes, ela integra o Circuito Liberdade. A edição de 30 anos será realizada entre 12 de agosto e 28 de setembro, reunindo cerca de 40 ambientes assinados por diversos profissionais do segmento.







• AUTORAL



No tradicional Open House, que inaugura a agenda de eventos do ano, Anna Lara e Amanda Mendonça, do Studio Tertúlia, foram convidadas a fazer a ambientação do hall de entrada do prédio, que contou com peças assinadas por nomes como Alva Design e Chicô Gouvêa, incluindo o mobiliário fornecido pelas lojas Tom Sobre Tom, Líder e São Romão, todas especializadas em design autoral. A iluminação tem assinatura da A. de Arte. Os tapetes foram fornecidos pela Marie Camille. As obras de arte, assinadas pelos artistas Lucas Dupin e Camille Kachani, pertencem ao acervo da Murilo Castro Galeria. Já o paisagismo foi assinado pela Kat Rosa.



• NOVA TEMPORADA



Afonso Borges abriu a programação do Sempre um Papo no Sesc Pinheiros, em São Paulo, recebendo o ativista indígena Ailton Krenak e a ministra Anielle Franco para discutir o tema “Clima, raça e poder: a dimensão racial da crise ambiental”. Cerca de 1 mil pessoas participaram do evento.

Ailton Krenak e Anielle Franco com Afonso Borges em São Paulo Nina Teresa/divulgação



• CONGRESSO MUNDIAL



O cirurgião vascular mineiro Josualdo Euzébio Silva, membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), participou mais uma vez do Leipzig Interventional Course (Linc), um dos maiores congressos mundiais de cirurgia endovascular, realizado na Alemanha. O evento reúne especialistas internacionais para apresentar as novidades na área, técnicas e procedimentos intervencionistas para facilitar o processo cirúrgico, proporcionando maior efetividade e melhor recuperação. Um dos destaques foi a apresentação sobre o tratamento da doença aterosclerótica em membros anteriores, com novos métodos e materiais. A condição é complexa, responsável por elevado índice de perda de membros, o que pode levar à morte.



• RAP



Roger Deff, um dos nomes mais atuantes da cena rap de Belo Horizonte, celebra os três álbuns de sua carreira solo com o show “Trilogia periférica”, em 29 de março, na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes. O repertório reúne canções dos discos “Etnografia suburbana” (2019), “Pra romper fronteiras” (2021) e “Alegoria da paisagem” (2023). No palco, Deff estará acompanhado por Celton Oliveira e Michelle Oliveira (vozes), Ricardo Cunha (guitarra), Luiz Prestes (baixo), Edgar Filho (bateria), Marcelo Kavalim (teclado) e DJ Hamilton Júnior. O show segue em turnê para o interior do estado, com a primeira parada em Pouso Alegre, no Sul de Minas, em 12 de abril.

