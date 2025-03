Pitty faz única apresentação em BH antes de pausa na carreira

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas



Já se passaram 22 anos desde o lançamento de “Admirável chip novo”, álbum que alçou uma jovem baiana de 25 anos ao estrelato nacional e fincou raízes do hard rock no Brasil.

Na época, Pitty disputava a cena com um leque de artistas dos mais variados gêneros musicais – no ano seguinte ao lançamento do disco, ela venceu o Prêmio Multishow de Música Brasileira como artista revelação, batendo nomes como Felipe Dylon, Luka, Preta Gil e Vanessa da Mata.



Pitty se consolidou na música como nenhum outro roqueiro depois do chamado BRock dos anos 1980. Logo no disco de estreia, ela mandou pedradas como “Teto de vidro”, “Máscara” e a faixa-título, que faz clara referência ao romance seminal de Aldous Huxley (“Admirável mundo novo”).



De quebra, emplacou a romântica “Equalize”, mostrando que suas músicas refletiam um espírito solitário, “de uma garota no seu quarto, com seu diário”, conforme ela descreveu em mais de uma ocasião.



Depois de “Admirável chip novo”, vieram mais seis discos. Entre eles “Anacrônico”, com a popularíssima faixa “Na sua estante”; “Chiaroescuro” com “Me adora”; e “Sete vidas” com o hit homônimo. Também se somaram dezenas de turnês pelo país e pelo exterior (Portugal, Estados Unidos, Argentina e Japão foram alguns dos locais por onde ela passou).



Pausa

Agora, Pitty pretende dar uma pausa. Antes disso, ela se apresenta na capital mineira neste sábado (15/3), no BeFly Hall. Ingressos estão esgotados.



Pelo Instagram, o perfil oficial da cantora compartilhou comunicado informando que “Depois de quatro ciclos intensos – me equilibrando entre criação, direção e presença em grandes projetos – é hora de pausar, reabastecer e preparar o solo para novos frutos. A inspiração tem seu próprio tempo, e essa pausa é essencial para o que está por vir.”



O repertório deve explorar esse espírito nostálgico, com todos os hits dessas duas décadas de carreira. A própria roqueira, aliás, já vinha apostando na nostalgia desde 2023, quando lançou o disco de releituras “Admirável chip novo (re)ativado”, com participações de artistas de peso, como Emicida, Ney Matogrosso, Sandy e Pabllo Vittar.



Também em 2023, Pitty começou a rodar o Brasil com a turnê "ACNXX", comemorativa dos 20 anos de “Admirável chip novo”. Ela contabiliza ter feito em dois anos 80 shows, para um público de 1,5 milhão de pessoas.



PITTY

Show neste sábado (15/3), a partir das 21h, no BeFly Hall (Av. Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi). Ingressos esgotados.