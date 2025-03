Banda Oasis anuncia documentário sobre a turnê de reunião

A Sony Music divulgou nesta quinta-feira (13/3) que um filme será feito a partir da aguardada turnê de reunião da banda Oasis. Ele será produzido por Steven Knight, criador de "Peaky Blinders" e roteirista de "Maria Callas".

O projeto será dirigido por Dylan Southern e Will Lovelace, que já trabalharam juntos nos documentários "Meet me in the bathroom", sobre a música rock dos anos 2000 em Nova York, e "Shut up and play the hits", sobre a banda LCD Soundsystem.

Não foi anunciado título nem data de lançamento para o longa. A turnê do Oasis começa em 4 de julho, em Cardiff, País de Gales.

Em outubro de 2024, um fã havia questionado Liam Gallagher na rede social X se haveria um documentário sobre a turnê. "Não faremos um", respondeu o artista.

"De qualquer forma, não vou estar nisso, estou fazendo os shows, já se falou o suficiente sobre essa banda, é hora de começar a [fazer] rock and roll, não de ficar tagarelando e brigando", concluiu.

A estreia da turnê será a primeira vez que o grupo toca junto desde 2009, quando uma briga entre os irmãos Liam e Noel Gallagher levou à dissolução do grupo, antes de uma apresentação em Paris.

Após a etapa da turnê no Reino Unido, Oasis segue para a América do Norte. Também farão shows na Coréia do Sul, Japão, Austrália, Chile e Brasil - com shows nos dias 22 e 23 de novembro em São Paulo, no Estádio Morumbis.

